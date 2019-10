Els jutjats de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida s’ompliran la setmana vinent d’autoinculpacions de ciutadans catalans que es declaren responsables dels mateixos delictes pels quals s’ha condemnat els dirigents polítics i socials independentistes. Si més no, aquest és l’objectiu d’Òmnium Cultural, que aquest dijous ha presentat a la presó Model de Barcelona la campanya d’autoinculpacions amb el que pretén mostrar la solidaritat amb els presos polítics i denunciar el que considera una sentència injusta, basada en uns delictes “falsos”. La iniciativa compta amb el suport d’entitats com En Peu de Pau, Taca d’Oli -que aplega els Avis i Àvies per la Llibertat- i Silenci -un col·lectiu de Tarragona que porta més d’un any reclamant setmanalment l’alliberament dels presos-.



La proposta es va anunciar el mateix dia que el Tribunal Suprem va anunciar la sentència mitjançant un vídeo, però avui s’ha presentat oficialment a l’espera que “milers i milers de persones” comencin a autoinculpar-se a partir de la setmana vinent. Amb les autoinculpacions es vol subratllar que "l'exercici de drets fonamentals no hauria de ser delicte en una democràcia".

🎥 [CONTRA LA SENTÈNCIA, REINCIDÈNCIA]



Ens inculpem pels mateixos càrrecs a què condemnen els nostres líders socials i polítics. Omplim els jutjats de tot Catalunya d’autoinculpacions.



Inculpa't! ➡️ https://t.co/1b8qsWopaZ#JoMinculpo pic.twitter.com/8b862ct0WL — Òmnium Cultural (@omnium) October 15, 2019

En paraules del vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, la sentència “suposa l’atac més gran als drets fonamentals des de la fi del franquisme” i, per tant, “si manifestar-se, fer ús de la llibertat d’expressió o votar és considerat delicte per l’Estat espanyol, nosaltres també som autors d’aquest fals delicte”. És una iniciativa que veu d’altres lluites històriques, com ara les autoinculpacions en suport als metges que defensaven el dret a l’avortament la dècada dels 80 del segle passat, en solidaritat amb els insubmisos durant els 90, del diari Egunkaria el 2003 o, ja recentment, d’una trentena de personalitats estatals -com Santiago Alba Rico, Manuel Rivas o Suso de Toro- en suport precisament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.



Mauri ha afegit que la condemna també és un “atac a tota la societat civil” i que la pena a Jordi Cuixart, al cap i a la fi un representant civil, “és un missatge de coacció i repressió perquè tinguem por d’utilitzar aquests drets”. “Els han condemnat per exercir drets i l’autoinculpació és sobretot una reafirmació en la voluntat d’exercir-los”, ha insistit Mauri, per a qui les mobilitzacions massives que hi ha hagut a Catalunya des del dia de la sentència, demostren “que la ciutadania està exercint els seus drets, malgrat la repressió que busca que es quedi a casa”.



En la presentació, l’activista social Gabriela Serra ha manifestat que “són temps de resistència i desobediència”, però ha celebrat que “no han aconseguit que el suflé català es desuflés”. “Ens podem sentir orgullosos perquè hem mantingut i mantindrem els carrers plens, tot i que han estat dies molts durs, de repressió desaforada”. A banda de mostrar la seva solidaritat amb les persones detingudes i empresonades arran de les protestes contra la sentència, Serra ha demanat “que tothom s’autoinculpi, perquè tothom és respondre de tenir un demà lliure i amb drets”.



A l’acte també hi ha participat Pepe Beúnza, el primer objector de consciència polític de l’Estat, per a qui “si un govern empresona persones justes, el lloc de les persones justes és la presó”. “No podem permetre que la repressió impliqui només unes poques persones”, ha afegit i ha considerat que l’autoinculpació és un “gest de solidaritat que enforteix els presos i debilita els jutges”.

Òmnium Cultural ha posat en marxa un portal amb tota la informació de la campanya i on pot descarregar-se el formulari per autoinculpar-se, que després s’ha de presentar al jutjat pertinent. A més a més, també repartirà físicament els formularis, com per exemple aquest dissabte en la manifestació convocada al carrer Marina contra la sentència.



Tot i que l’escrit d’autoinculpacions s’ha de presentar al jutjat, Òmnium Cultural subratlla que “no s’acompanya de la presentació de cap tipus de proves”, de manera que és difícil que comporti “l’obertura d’actuacions judicial” contra les persones que s’impliquin en la campanya. Amb tot, l’entitat es compromet a assistir a totes aquelles persones que puguin rebre “qualsevol notificació per part del corresponent jutjat”.