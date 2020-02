Sony també cancel·la la seva assistència al Mobile World Congress pel coronavirus

El gegant tecnològic Sony ha anunciat aquest dilluns que no assistirà al Mobile World Congress de Barcelona, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer, a causa de l'alerta sanitària mundial pel coronavirus. La multinacional se suma a Amazon, Nvidia, Ericsson i LG, que també han decidit no acudir al certamen.

Des que dimecres ho anunciés la coreana LG, hi ha hagut un degoteig gairebé diari de companyies que han anunciat que no seran al MWC per prevenir els hipotètics contagis del coronavirus. LG és una companyia molt important del sector, com també ho són Amazon o la sueca Ericsson, que divendres va anunciar la seva renúncia a tenir presència a Barcelona. Les altres corporacions que també han renunciat a la cita barcelonina són la taiwanesa Asus i l'estadunidenca Nvidia.

El degoteig de baixes i la dimensió de les companyies que han pres aquesta decisió comença a generar incerteses al voltant del MWC i, evidentment, preocupació tant a l'entitat organitzadora, GSMA, com a les institucions de la ciutat. En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar dissabte no fomentar "l'alarma social": "Hem de comportar-nos amb normalitat i no fomentar l'alarma social, que no fa més que complicar les coses. Hem de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries."

GSMA, de la seva part, va emetre un comunicat després de l'anunci de divendres d'Ericsson, en què manifestava que la fira "es farà com estava prevista". Resta per veure si reacciona als anuncis d'aquest cap de setmana d'Nvidia i Amazon i si el degoteig de baixes continua.

Noves mesures durant el MWC

Aquest diumenge, l'organitzadora GSMA publicava un comunicat anunciant noves mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Entre aquestes, el congrés prohibirà l'entrada a qualsevol viatger provinent de la província de Hubei. A més, qualsevol visitant que hagi estat a la Xina "haurà de donar proves que han estat fora de la Xina 14 dies abans de l'esdeveniment", amb el passaport o amb un certificat mèdic.



El MWC també mesurarà la temperatura dels visitants, així com demanarà proves que no han estat en contacte amb ningú infectat pel coronavirus. A banda, el congrés ja va anunciar que augmentaria les mesures de neteja, desinfecció i d'atenció mèdica.