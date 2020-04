La sortida dels infants es deixa notar a places i carrers però sense aglomeracions

Carrers i places han viscut aquest diumenge un canvi de fisonomia respecte les darreres sis setmanes amb la primera jornada de sortida del confinament dels infants menors de 14 anys, sempre acompanyats d'un adult. A les ciutats les grans avingudes i les places han concentrat la sortida dels infants que s'està produint amb intensitat però sense aglomeracions ni cap incidència coneguda. En bici, patinet, a peu o amb una pilota, els nens i nenes han canviat la imatge de l'espai públic que des de fa més de 40 dies no rebia la presència dels menuts. La jornada servirà per donar un respir al llarg confinament que pateixen els infants des que es van tancar els centres escolars el 12 de març.

Els infants menors de 14 anys han pogut canviar els balcons, patis i terrats de la ciutat per sortides de no més d'una hora i a màxim un quilòmetre de casa seva. A Barcelona els més matiners ho han fet a partir de les 9, molts amb mascareta i agafats de la mà dels pares. En concret, del pare, la mare o el tutor, a qui en alguns casos han acompanyat a comprar el pa o al supermercat. Cotxets, bicicletes i patinets han aparegut aquest diumenge per la majoria de carrers de la capital catalana, especialment en grans avingudes i places. En alguns barris com el de la Sagrada Família, els nens s'han esbargit corrent pel carrer Marina, lliure de cotxes, sense entrar als parcs propers, tancats al públic. Els parcs infantils s'han precintat, però també alguns grans espais de la ciutat com el Pac de la Ciutadella ha tancat accessos. A les platges tampoc s'hi ha pogut accedir.

En ciutats de l'interior com Vic la primera jornada de sortida del confinament dels infants d'aquest diumenge s'ha despertat mandrosa, segon informa l'ACN. Malgrat a les 9 el repic puntual del campanar de la plaça Major donava el tret de sortida a la jornada, només els ocells cantaires i el soroll de la màquina de neteja de la brigada torbaven el silenci. Entre les poques cues per entrar als forns oberts, la primera nena que acompanya tímidament el seu pare a buscar el pa s'ha fet esperar. A mesura que avançava el matí, el Passeig, el Parc Balmes, les Adoberies i el Teatre l'Atlàntida han començat a veure els primers nens des de feia setmanes, que acompanyaven els seus pares a treure el gos o simplement passejar.

A les comarques de Girona, tot i que el dia ha acompanyat, la sortida de fills menors de catorze anys amb els seus pares per prendre l'aire o jugar ha estat esglaonada, segons informa l'ACN. A les nou del matí, al passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols la majoria de vianants eren persones que anaven a comprar o bé treien el gos. Cap a les deu, s'ha animat i ja es podien veure alguns menors pel carrer. Ha estat cap al migdia quan l'afluència de pares i fills ha estat més notòria, això sí, guardant la distància de seguretat. Els petits contents per poder sortir, mentre que els pares critiquen que només un dels membres de la parella pugui acompanyar-los.

Queixes del món rural per les limitacions de sortida

La mateixa imatge s'ha produït en la majoria de ciutats de la resta de Catalunya a les comarques de Tarragona i Lleida. En l'àmbit rural la sortida s'ha visualitzat menys i s'ha pogut aprofitar per caminar per l'entorn natural i boscos propers. Des d'alguns municipis i comarques com la Terra Alta s'ha criticat que la mesura es limiti a una hora de sortida en uns territoris en què la baixa densitat d'infants i la disposició de grans espais naturals fa absolutament viable el distanciament social de protecció per la Covid-19 durant tot el dia. Sense oblidar la baixa afectació de la pandèmia respecte a altres zones del país com l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les condicions de les sortides dels infants

La sortida dels infants menors de 14 anys s'està realitzant aquest diumenge sota els paràmetres inclosos en l'ordre ministerial del Ministeri de Sanitat publicada al BOE aquest dissabte, on se'n detallen totes les condicions: Un passeig diari entre les 9 i les 21 hores, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a 1 quilòmetre del domicili del menor. El text del BOE especifica que els menors podran estar acompanyats per un pare, mare, tutor o un "empleat de la llar o domèstic". En aquest últim cas, hauran de disposar d'una autorització paterna. S'exclouen de les passejades, els nens que tinguin símptomes de coronavirus o els que un metge els hagi recomanat aïllament a casa.

Cada adult pot sortir amb tres nens com a màxim i aquest és el responsable que compleixin les mesures de seguretat, especialment la distància amb altres persones -que ha de ser d'almenys dos metres- i les mesures de prevenció i higiene. Es pot passejar per qualsevol via pública, incloses zones verdes, però no per parc infantils ni instal·lacions esportives. Els nens també poden acompanyar els adults a fer encàrrecs bàsics com anar al supermercat, a la farmàcia o al banc.



Pel que fa als nens i adolescents residents a centres de menors tutelats o en centres socials per a persones amb discapacitat, el Ministeri de Sanitat estableix que les comunitats autònomes podran regular les sortides, sempre complint les condicions que estableix l'ordre, que limita a tres els menors que poden sortir junts. I sobre els adolescents entre 14 i 18 anys, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament i, per tant, per les compres autoritzades per l'estat d'alarma (aliments, productes de primera necessitat).

Recomanacions de la Generalitat de franges horàries

Malgrat les instruccions estatals, el govern català recomana fer un ús preferent de les franges horàries que determina el pla de desconfinament de Catalunya per reservar els horaris restants per que altres col·lectiu vulnerables puguin sortir en un futur amb garanties de seguretat. La recomanació és que els infants de 0 a 5 anys surtin preferentment entre les 11 i la una del migdia, i els de 6 a 13 anys, entre les 4 i les 6 de la tarda.