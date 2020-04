La sortida dels infants omple places i carrers amb aglomeracions puntuals

Carrers i places han viscut aquest diumenge un canvi de fisonomia respecte les darreres sis setmanes amb la primera jornada de sortida del confinament dels infants menors de 14 anys, sempre acompanyats d'un adult. A les ciutats les grans avingudes i les places han concentrat la sortida dels infants que s'està produint amb intensitat però sense aglomeracions ni cap incidència coneguda. En bici, patinet, a peu o amb una pilota, els nens i nenes han canviat la imatge de l'espai públic que des de fa més de 40 dies no rebia la presència dels menuts. La jornada servirà per donar un respir al llarg confinament que pateixen els infants des que es van tancar els centres escolars el 12 de març.

La platja d'Ocata, al Masnou (Maresme), durant el primer dia de permís de sortida dels nens durant el confinament d'aquest diumenge. ACN

Els infants menors de 14 anys han pogut canviar els balcons, patis i terrats de la ciutat per sortides de no més d'una hora i a màxim un quilòmetre de casa seva. A Barcelona els més matiners ho han fet a partir de les 9, molts amb mascareta i agafats de la mà dels pares. En concret, del pare, la mare o el tutor, a qui en alguns casos han acompanyat a comprar el pa o al supermercat. Cotxets, bicicletes i patinets han aparegut aquest diumenge per la majoria de carrers de la capital catalana, especialment en grans avingudes i places. En alguns barris com el de la Sagrada Família, els nens s'han esbargit corrent pel carrer Marina, lliure de cotxes, sense entrar als parcs propers, tancats al públic. Els parcs infantils s'han precintat, però també alguns grans espais de la ciutat com el Pac de la Ciutadella ha tancat accessos. A les platges de la capital catalana tampoc s'hi ha pogut accedir. En canvi sí a les de Badalona o algunes del Maresme on s'hi han produït algunes concentracions de gent.

Ja a mig matí, les famílies han omplert zones com l'Arc de Triomf, Verdaguer o la Sagrada Família, àrees on patrulles de la Guàrdia Urbana han hagut de recordat que els infants han d'anar acompanyats només per un adult. Les zones més concorregudes han estat les del passeig Marítim de la Barceloneta o barris com el de Sant Andreu o la Rambla de Sants. Amb acumulacions que contrastaven amb un Eixample on es podia mantenir les distàncies sense excessiu problema o el barri del Raval i les Rambles que s'han mantingut força buides. En alguns casos s'ha vist famílies senceres passejant pels carrers de la ciutat. En molts altres, també, la prudència ha estat la tònica, amb mascaretes, distància entre persones i només el pare o la mare acompanyant els fills.

Una de les avingudes més transitades a Barcelona ha estat el passeig de Sant Joan. ACN

"Tenia moltes ganes de sortir", diu la Berta

"La Berta volia sortir aviat per no trobar-se massa gent, i hem sortit a encendre el cotxe i a comprar pa", ha explicat a l'ACN la seva mare, l'Ariadna, al barri de la Sagrada Família. A primera hora, l'avinguda Gaudí i els carrers de Marina i Sardenya, han vist com els primers nens corrien, patinaven o anaven amb bicicleta en una inusual Sagrada Família buida. Ja a mig matí, eren molts més els nens que compartien carrer. "Tenia moltes ganes de sortir, ho farem una estoneta petita cada dia", ha dit la Berta.

També han sortit d'hora amb patinet i bici els fills del Marian Panaite. "Estàvem a casa avorrits esperant aquest dia i per fi estem gaudint. Fem coses esportives perquè a casa no hi ha espai i no podem fer res", explica el seu fill Nicolás, d'onze anys, qui ha après a fer pizza, pastissos i pa durant aquest confinament. I "acostumats al soroll", en Nicolás diu que el seu barri sembla "l'apocalipsi".

"Hi haurà gent que sortirà al matí i a la tarda, i s'hauria de respectar més per evitar contagis"

El Diego, amb tan sols un any i mig, ha jugat per les escales d'enfront de la Sagrada Família. "Aprofitem ara perquè així no hi ha tanta aglomeració. Estar 40 i pico dies tancats li ha costat una mica, es feia llarg", ha explicat el seu pare, el Sebastián. Al seu parer, sortir per franges horàries seria millor opció: "Hi haurà gent que sortirà al matí i a la tarda, i s'hauria de respectar més per evitar contagis".

Més afluència cap al migdia

Amb la novetat de ser el primer diumenge per sortir, i l'acompanyament d'un sol agradable, algunes zones de la ciutat han vist importants concentracions de famílies. És el cas del passeig de Sant Joan a l'alçada de Verdaguer o l'Arc de Triomf, on la Mariona ha anat per passejar amb els seus tres fills.

"Era d'esperar que hi hagués tanta gent perquè tothom ho estava desitjant, i és un lloc molt agradable, i a un kilòmetre es fàcil accedir-hi, però sí que fa pensar que hi ha molta gent, serà difícil", opina. El seu fill Jaume explica il·lusionat que han pogut jugar a futbol, i que s'han trobat uns amics a qui només "han saludat". "Des de la distància", matisa la mare.

La Mariona assegura que els nens "han sobreviscut molt bé tots aquests dies a casa", i que no s'han queixat, però la il·lusió per sortir avui era evident. "No crec que calgui sortir cada dia, intentarem compaginar-ho amb el teletreball", apunta. La seva filla mitjana, la Marian, ensenya orgullosa la mascareta que li ha fet la seva mare "amb la màquina de cosir".

A Vic la sortida s'ha fet esperar

En ciutats de l'interior com Vic la primera jornada de sortida del confinament dels infants d'aquest diumenge s'ha despertat mandrosa, segon informa l'ACN. Malgrat a les 9 el repic puntual del campanar de la plaça Major donava el tret de sortida a la jornada, només els ocells cantaires i el soroll de la màquina de neteja de la brigada torbaven el silenci. Entre les poques cues per entrar als forns oberts, la primera nena que acompanya tímidament el seu pare a buscar el pa s'ha fet esperar. A mesura que avançava el matí, el Passeig, el Parc Balmes, les Adoberies i el Teatre l'Atlàntida han començat a veure els primers nens des de feia setmanes, que acompanyaven els seus pares a treure el gos o simplement passejar.

A les comarques de Girona, tot i que el dia ha acompanyat, la sortida de fills menors de catorze anys amb els seus pares per prendre l'aire o jugar ha estat esglaonada, segons informa l'ACN. A les nou del matí, al passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols la majoria de vianants eren persones que anaven a comprar o bé treien el gos. Cap a les deu, s'ha animat i ja es podien veure alguns menors pel carrer. Ha estat cap al migdia quan l'afluència de pares i fills ha estat més notòria, això sí, guardant la distància de seguretat. Els petits contents per poder sortir, mentre que els pares critiquen que només un dels membres de la parella pugui acompanyar-los.

Queixes del món rural per les limitacions de sortida

La mateixa imatge s'ha produït en la majoria de ciutats de la resta de Catalunya a les comarques de Tarragona i Lleida. En l'àmbit rural la sortida s'ha visualitzat menys i s'ha pogut aprofitar per caminar per l'entorn natural i boscos propers. Des d'alguns municipis i comarques com la Terra Alta s'ha criticat que la mesura es limiti a una hora de sortida en uns territoris en què la baixa densitat d'infants i la disposició de grans espais naturals fa absolutament viable el distanciament social de protecció per la Covid-19 durant tot el dia. Sense oblidar la baixa afectació de la pandèmia respecte a altres zones del país com l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les condicions de les sortides dels infants

La sortida dels infants menors de 14 anys s'està realitzant aquest diumenge sota els paràmetres inclosos en l'ordre ministerial del Ministeri de Sanitat publicada al BOE aquest dissabte, on se'n detallen totes les condicions: Un passeig diari entre les 9 i les 21 hores, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a 1 quilòmetre del domicili del menor. El text del BOE especifica que els menors podran estar acompanyats per un pare, mare, tutor o un "empleat de la llar o domèstic". En aquest últim cas, hauran de disposar d'una autorització paterna. S'exclouen de les passejades, els nens que tinguin símptomes de coronavirus o els que un metge els hagi recomanat aïllament a casa.

Cada adult pot sortir amb tres nens com a màxim i aquest és el responsable que compleixin les mesures de seguretat, especialment la distància amb altres persones -que ha de ser d'almenys dos metres- i les mesures de prevenció i higiene. Es pot passejar per qualsevol via pública, incloses zones verdes, però no per parc infantils ni instal·lacions esportives. Els nens també poden acompanyar els adults a fer encàrrecs bàsics com anar al supermercat, a la farmàcia o al banc.



Pel que fa als nens i adolescents residents a centres de menors tutelats o en centres socials per a persones amb discapacitat, el Ministeri de Sanitat estableix que les comunitats autònomes podran regular les sortides, sempre complint les condicions que estableix l'ordre, que limita a tres els menors que poden sortir junts. I sobre els adolescents entre 14 i 18 anys, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament i, per tant, per les compres autoritzades per l'estat d'alarma (aliments, productes de primera necessitat).

Recomanacions de la Generalitat de franges horàries

El Govern de la Generalitat s'ha mostrat molt preocupat per la sortida conjunta d'un excés d'infants al mateix moment, especialment a les zones urbanes. Un fet que podria comportar col·lapse a l'espai públic i perill de trencar-se el necessari distanciament social. Per això, malgrat les instruccions estatals, el govern català recomana fer un ús preferent de les franges horàries que determina el pla de desconfinament de Catalunya per reservar els horaris restants per que altres col·lectiu vulnerables puguin sortir en un futur amb garanties de seguretat. La recomanació és que els infants de 0 a 5 anys surtin preferentment entre les 11 i la una del migdia, i els de 6 a 13 anys, entre les 4 i les 6 de la tarda. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una advertència a la ciutadania mitjançant Twitter perquè se segueixin les pautes de la Generalitat, tot parlant que li arribaven comentaris "alarmants" sobre la sortida dels infants, mentre estava en la reunió de presidents autonòmics amb el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez.



Soc a la reunió de Presidents però m’arriben comentaris alarmants de la sortida dels nois i noies al carrer. Estem en màxima alerta i cal extremar les precaucions. Mascaretes i distàncies de seguretat i evitar els grups. La salut de tots està en joc. Seguiu les recomanacions: pic.twitter.com/yOEMqVbBTq — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 26, 2020

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha alertat que la possibilitat d'un rebrot de coronavirus és "molt alta" i ha apel·lat a la responsabilitat de tothom el dia que els infants han pogut començar a fer sortides regulades al carrer. En un missatge a Twitter la consellera ha admès que 40 dies de confinament "són un gran esforç i més amb criatures" però ha recordat que "la pandèmia no ha acabat". "Els recursos personals i materials del sistema sanitari no són infinits", ha constatat, i ha demanat responsabilitat per fer "un desconfinament racional i segur".