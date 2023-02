SOS Costa Brava es mobilitza per intentar aturar un pla que implica 26 nous habitatges a Cadaqués

Les plataformes SOS Costa Brava, Amics de la Natura de Cadaqués i Iaeden-Salvem l'Empordà han demanat que s'aturi el pla que preveu la construcció de 26 nous habitatges a Cadaqués (Alt Empordà). Les tres entitats han presentat al·legacions contra el projecte i han sigut crítiques amb l'Ajuntament, que ha aprovat la construcció dels habitatges al sector Bartomeus del municipi mentre s'està redactant el nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM).

Els ecologistes volen paralitzar "immediatament" i reduir "de manera substancial" un projecte urbanístic que preveu aixecar 36 nou edificis -10 dels quals ja estan construïts- i crear quatre noves illes urbanes. "Reclamem que s'ha de reduir l'ocupació, la volumetria, l'edificabilitat, el nombre d'habitatges i la densitat" sostenen les tres entitats, que també demanen ampliar les zones verdes i minimitzar l'impacte visual i paisatgístic de les construccions.

En total, està previst que el nou pla afecti a 11.194 metres quadrats on hi ha "sòls amb feixes, parets i murs de pedra seca; oliveres, pins i ametllers, i terrenys inclosos a l'entorn de protecció del Puig d'en Colom", recorden les entitats. I una altra de les reclamacions de les agrupacions ecologistes és que l'Ajuntament vulgui "legalitzar" un transformador i part d'un bloc afectats per una sentència d'enderroc dictada pel Tribunal Suprem el 2008, i per això demanen que l'enderroc sigui previ a l'aprovació de qualsevol altre pla per "reestablir la legalitat urbanística".

Una moratòria fins que el POUM estigui llest

Aquest pla urbanístic de noves construccions va ser aprovat en primera instància per la junta de govern local de Cadaqués a finals de l'any passat. En les al·legacions, les entitats reclamen que la seva tramitació aturi el procés de forma urgent, i critiquen que s'hagi optat per tirar endavant un pla mentre es redacta el POUM que ha de substituir l'ordenança vigent, amb data de 1986.

Segons afirmen les organitzacions, l'aprovació de plans parcials com aquest "no té sentit" mentre es redacta el nou POUM, i per això també reclamen a l'Ajuntament que apliqui "una moratòria urbanística" a tot el municipi fins que no s'hagi aprovat la nova ordenança.