SOS Costa Brava reclama a la Generalitat que impedeixi la construcció de 20.000 habitatges més a la zona

SOS Costa Brava, la plataforma que engloba una trentena d'entitats ecologistes, ha reclamat a la Generalitat que impedeixi la construcció de 20.000 habitatges més dels 15.037 que ja impedia el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava, presentat fa uns mesos i pendent d'aprovació. "Cal actuar i desclassificar massivament, perquè l'actual pla és insuficient i no resol els problemes de la Costa Brava", ha dit l'advocat de la plataforma Eduard de Ribot en declaracions a l'ACN, amb motiu de la presentació de les al·legacions.



La plataforma exigeix al Govern que desclassifiqui fins a 111 sectors més dels 91 que inclou el PDU. Aquests nous sectors s'estenen entre Portbou (Alt Empordà) i Blanes (Selva). A més, SOS Costa Brava vol que el PDU inclogui els cinc municipis que van quedar-ne exclosos: Castelló d'Empúries, Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro i Calonge, que sumen un potencial de fins a 9.234 nous habitatges.

"L'actual pla és insuficient i no resol els problemes de la Costa Brava", afirma l'advocat de la plataforma, Eduard De Ribot.

El PDU presentat pel Govern analitza 202 sectors dels municipis, en els que la planificació anterior projectava la construcció d’habitatges. 91 d’aquests àmbits es desclassifiquen, és a dir, que deixen de ser urbanitzables i tornen a la xarxa d’espais oberts. Sumen 981 hectàrees de superfície i 12.840 habitatges. Entre els sectors on no es podrà edificar hi ha la Cala Morisca i la Pola Giverola (Tossa de Mar), tres dels sectors del Paratge Rodols i Interpals (Pals) o Sa Riera i la cala d’Aiguafreda (Begur). En 50 sectors es modifica la projecció urbanística, de manera que s’impedirà la construcció de 2.197 habitatges més. Són, per exemple, Sa Guarda i el Turó de Calders (Cadaqués), la Riera dels Molinets (Santa Cristina d’Aro) o Rodors – Roca Blanca, a Pals. Finalment, 61 àmbits es mantenen tal com estaven previstos.



"Aquest pla director és un primer pas necessari, però manifestament insuficient", insistit l'advocat de la plataforma, Eduard de Ribot.

Els aqüífers, sobreexplotats

SOS Costa Brava avalua també en el document d'al·legacions altres elements que van més enllà de l'urbanisme, com la situació dels aqüífers, els espais naturals dels municipis, la taxa d'atur i la capacitat de reciclatge, entre d'altres. La plataforma demana a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que faci un estudi ambiental per garantir si els aqüífers podran absorbir les noves urbanitzacions que poden tirar endavant. "De Portbou a Cadaqués els aqüífers que hi ha ja estan sobreexplotats, i de Roses fins a Platja d'Aro s'està extraient massa aigua", subratlla la portaveu de la plataforma Marta Ball-llosera.



Un altre element que qüestionen des de SOS Costa Brava és la possibilitat d'edificar en zones inundables o amb forts pendents. La plataforma reclama desclassificar tots els sectors que es troben a prop de rieres –cosa que passa a Calonge o a Santa Cristina d'Aro- i també impedir que es construeixi en aquells que formen part de plans urbanístics, però que actualment encara són zones boscoses. Si no es desclassifiquen, insisteix SOS Costa Brava, es perdran "totes les darreres pinedes" a tocar de les cales. "És inadmissible que aquest pulmó salti a trossos", ha dit De Ribot.



"La capacitat de càrrega del territori s'ha vist superada, cal actuar i impedir que tirin endavant totes aquelles urbanitzacions que encara no s'han executat", ha afegit De Ribot. "L'actual pla director és positiu, però es queda en un document de mínims", ha conclòs la portaveu de SOS Costa Brava Marta Ball-llosera.



A més de les al·legacions de SOS Costa Brava, també hi ha diferents entitats que n'han presentat a títol individual. Un cop acabat el termini formal, la plataforma ha engegat una campanya a change.org per recollir els suports de la ciutadania. A més, l'entitat també ha dit que està parlant amb ajuntaments perquè, tots aquells qui ho creguin convenient, un cop s'aprovi definitivament el PDU puguin presentar-hi un contenciós en contra.