SOS Racisme denuncia el “racisme institucional” de l’Ajuntament de Barcelona

Toc d’atenció a la política securitària de l’Ajuntament de Barcelona. El consell de SOS Racisme ha emès un comunicat molt crític amb l’actuació del consistori encapçalat per Ada Colau, sobretot per les actuacions portades a terme des que l’àrea de Seguretat ha anat a parar al socialista Albert Batlle. En el text, l’entitat denuncia que “com ja és habitual a la capital catalana la campanya d’estiu ve acompanyada per actuacions que alimenten el racisme institucional i institucionalitzat d’un consistori que defensa un model de seguretat que no respecta, ni protegeix ni garanteix els drets de les veïnes i els veïns”.



“Fa mesos que es parla que Barcelona ja no és una ciutat segura. Aquest va ser un dels hits de la campanya electoral de les municipals utilitzat com a arma de foc per part d’alguns partits que lamentablement no va ser contra argumentat pels altres per la por a ser antiracistes i perdre vots”, afegeix el comunicat, en què es denuncia que “la intervenció municipal s’acaba concretant en la criminalització racial i les polítiques de repressió policial”.



Entre les situacions que s’hi destaquen hi ha, òbviament, el dispositiu que “pretén acabar amb el top manta”, i que ha provocat les protestes dels propis manters. Per a SOS Racisme la major presència policial als carrers no solucionarà una qüestió que és resultat “de desigualtats globals i estructurals”, sinó que pot generar “un augment de la violència i el racisme policial cap el col·lectiu”. “No es pot abordar la venda ambulant sense fer referència a les conseqüències d’una llei d’estrangeria, com a instrument del racisme institucional”, afegeix SOS Racisme, per a qui això genera situacions d’“explotació laboral”.



També critica el discurs que situa “la infància en perill (infants i joves estrangers no acompanyats) com a infància perillosa”, perquè “no només suposa l’elusió dels deures i obligacions de totes les administracions vers el compliment de la Convenció Internacional dels Drets dels Infants; sinó que a més alimenta una construcció estigmatitzada i racista com a problema social”. També en aquest cas, el responsable de polèmiques declaracions al voltant dels anomenats MENA ha estat Batlle, que directament s’ha manifestat partidari de promoure’n el “retorn voluntari”.

SOS Racisme també denuncia l’aparició de patrulles ciutadanes, com els polèmics Helpers. En aquest cas lamenta el “silenci” per part de l’Ajuntament, ja que són “iniciatives carregades de racisme que utilitzen l’escarni públic per assenyalar persones, atemptant contra la seva dignitat i la seva presumpció d’innocència”.



Com a conclusió, l’entitat aposta per “parlar dels prejudicis racistes que hi ha darrere del disseny del model de seguretat, i també de la inseguretat de les persones migrades i/o racialitzades que es veuen exposades a les polítiques racistes que implementen aquest model de seguretat”. Ja que “per assolir una verdadera seguretat cal garantir igualtat de drets i una societat lliure de racisme”.