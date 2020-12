Sostenibilitat i recerca com a valors diferencials.

Per Esther Escolán



Un dels valors dels vins de DO catalanes en els quals està fent èmfasi l’Institut Català del Vi (INCAVI) és la sostenibilitat. El vi català és sostenible i vetlla per l’entorn, la qual cosa requereix un esforç extra per part dels més de 4.000 operadors que treballen arreu de les 18.632 hectàrees de vinyes catalanes certificades el 2019 pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), xifra un 11,7% superior a la registrada el 2018. Això significa que més del 43% de la superfície de vinya de Catalunya està certificada com a ecològica, però... quins requisits ha de complir la producció vitivinícola per a ser certificada com a tal? Segons el CCPAE, "la producció agrària ecològica, denominada també biològica i orgànica, és un sistema de producció i elaboració que té com a objectiu l’obtenció d’aliments d’òptima qualitat nutritiva i organolèptica, lliures de residus i que busquen minimitzar l’impacte humà en el medi ambient". Utilitza tanmateix "els recursos naturals de manera òptima, contribuint a preservar la biodiversitat vegetal i animal, i que aposta per impulsar el desenvolupament local sostenible de la zona".

Un gran potencial

La vinya és per tant un dels sectors amb més creixement dins de l’agricultura ecològica, només superat en superfície per pastures, prats i farratges, i seguit del cultiu de l’olivera. El seu potencial quant a sostenibilitat és notable, com ho és la creixent preocupació dels professionals que conformen la cadena de valor del sector, plenament conscients que apostar per la sostenibilitat és cosa de tots, tasca en la qual semblen haver-se abocat de ple a tenor de la darrera edició de La Guia de Vins de Catalunya, publicada el passat mes d’octubre i que posava de manifest com el 53% dels vins puntuats enguany són fruit de l’agricultura ecològica. Possiblement, un clar indicador de per on aniran les coses en els propers anys a casa nostra i és que, a dia d’avui, tal com també recull el darrer informe del CCPAE corresponent al passat 2019, la superfície de vinya cultivada seguint criteris ecològics ha consolidat el sector del vi com un dels motors fonamentals pel que fa al model econòmic basat en l’ecologia. Cal matisar tanmateix que el sector no només és líder en els treballs al camp, sinó que l’elaboració i embotellament de vins, caves i escumosos ocupa el segon lloc del rànquing d’activitats d’indústries agroalimentàries ecològiques, amb 273 empreses i un percentatge del 12% del total.

El 53% dels vins puntuats enguany a La Guia de Vins de Catalunya són fruit de l’agricultura ecològica

Els vins ecològics catalans també gosen del recolzament de la crítica, tal com es va fer palès a la darrera edició del concurs alemany Bioweinpreis, un dels certàmens de vins ecològics més valorats per la indústria. En la seva 12a edició, celebrada fa uns dies, van guardonar-se un total de set vins amb DO vinícola catalana. Dos d’ells ho van fer a més amb medalla d’or. Són el Blanc de Noirs 2019 i l’Helga 2018, un blanc i un escumós del celler Biopaumerà, ambdós pertanyents a la DO Tarragona.

Adaptació al cavi climàtic

Per a l’INCAVI, és clau també "promoure un creixement econòmic que generi riquesa equitativa sense perjudicar el medi ambient" i per això centra part de la seva recerca en la sostenibilitat i l’adaptació al canvi climàtic de l’activitat vitivinícola. Uns projectes, val a dir, duts en col·laboració amb viticultors, agrupacions de defensa vegetal i consells reguladors i que tenen lloc a les instal·lacions que l’INCAVI compta a les seves seus de Reus i Vilafranca del Penedès i als camps d’assaig que té en conveni amb viticultors i cellers.

L’INCAVI lidera projectes de recerca en col·laboració amb viticultors, agrupacions de defensa vegetal i consells reguladors

Un tarannà que l’ha fet liderar, entre altres, projectes com MINORVIN, en col·laboració amb l’IRTA, i que busca minimitzar els efectes del canvi climàtic en la qualitat del vi. De quina manera s’ha articulat el projecte? Primer, un grup de 16 centres d’investigació de tot l’Estat espanyol van haver de valoritzar un total de 51 varietats minoritàries de les nostres vinyes, tot avaluant el seu potencial per mitigar el canvi climàtic. Després, al juny un grup de tastadors qualificats del Panel de Tast de Catalunya van poder tastar 60 vins (27 vins blancs, 2 rosats i 31 negres) elaborats amb les varietats minoritàries avaluades.

Producció de llevats ecològics

Un altre dels projectes liderats darrerament per l’INCAVI en matèria de sostenibilitat va ser l’ECOLLEVAT, que va donar el seu tret de sortida el juliol de 2019. El projecte pilot, desenvolupat per l’institut sota la coordinació del clúster INNOVI i amb els cellers Juvé & Camps, Gramona, Freixenet, Segura Viudas i Torelló com a responsables d’elaborar vins i escumosos amb llevats ecològics de les seves vinyes, buscava dotar d’una major diferenciació i valor afegit als vins i escumosos dels cinc cellers. I no només això, ja que la recerca, recollida en un estudi, perseguia en última instància dissenyar un full de ruta per a la producció de llevats ecològics com a cultius iniciadors per a vinya. Una tendència amb la qual personalitzar els vins i escumosos d’alta gamma mitjançant l’ús de llevats autòctons i, alhora, obtenir llevats ecològics de comportament conegut per a l’elaboració de vins i caves ecològics i biodinàmics.