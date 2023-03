El sou per viure "dignament" a l'àrea metropolitana ja s'enfila per la inflació als 1.450 euros

El sou mínim per "viure dignament" als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és de 1.447,49 euros. Així ho assegura aquest ens, que avui dijous ha publicat el Salari de Referència Metropolità en base als indicadors del 2022.

Suposa un augment del 7,58% del sou mínim respecte l'any anterior, que havia estat de 1.345,48 euros. És especialment ressenyable l'augment del 38% en comparació al 2016, primer any en què es va publicar el Salari de Referència.

El culpable principal de l'augment del darrer any és la inflació general. L'administració apunta a la guerra d'Ucraina, que va disparar els preus en l'alimentació, així com l'increment del cost de l'energia. "Ha provocat que calguin més diners per fer front al cistell de la compra i a les necessitats bàsiques de les llars", assenyalen.

En concret, l'any 2022 fer la compra va ser 92,48 euros més car de mitjana que l'any 2021. Pel que fa als subministraments (aigua, llum, gas i telèfon), el cost va ser de 41,46 euros més. Les despeses associades a l'alimentació i els subministraments van representar així el 34% del salari, dos punts percentuals més que l'any 2021.

Pes de cada partida en el pressupost de necessitats bàsiques. — AMB

Per contra, pagar el transport va costar menys, concretament dos punts percentuals menys, un total de 45,77 euros de mitjana. L'AMB assenyala com a responsables la rebaixa substancial dels títols de transport públic impulsada pel govern espanyol i la gratuïtat de Rodalies.

Finalment, el pressupost destinat a les despeses extraordinàries es va mantenir en un 15%. Es tracta de despeses com ara millores a l'interior de l'habitatge o compra d'electrodomèstics.

Diferencies segons municipis i situacions particulars

Els càlculs del salari mínim varien segons el lloc de residència dels treballadors. En el cas dels que viuen a la ciutat de Barcelona, s'enfila fins als 1.552,08 euros, mentre que a la resta de l'àrea metropolitana se situa als 1.394,93 euros. Aquestes estimacions han crescut respectivament un 42,6 i un 35,1% des del 2016.

D'altra banda, l'AMB analitza quin hauria de ser el sou mínim segons la situació de cada llar. Una persona treballadora que viu sola amb fills és el perfil de qui necessitaria un salari més elevat: 2.453,85 euros. D'altra banda, una llar de tres adults sense fills en tindrien prou amb un salari de 901,05 euros cadascú, segons l'ens.

Salari de referència metropolità de 2022. — AMB

Entre els dos extrems, la proposta per a una parella amb un fill és de 1.366,80 euros, i de 1.681,15 euros si hi ha dos o més fills. Si a l'habitatge hi viuen dos adults, s'estima que el salari hauria de ser de 1.097,33 euros, i si són una parella sense fills, de 1.114,54 euros. En el cas d'una llar unipersonal, el sou mínim se situaria en els 1.596,68 euros.

Mesures insuficients

La vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Montserrat Ballarín, ha lamentat que les mesures adoptades per contenir els efectes de la inflació no han estat suficients per respondre la "complexitat" de les persones que viuen a l'àrea metropolitana. I és que es tracta d'una zona del territori on "la situació és més complicada".

La responsable ha aplaudit però les mesures preses pel govern per mitigar els efectes de la inflació a nivell d'ingressos familiars i despeses. S'ha referit així a l'augment del Salari Mínim Interprofessional, les polítiques de bonificació del transport públic o de reducció de l'IVA en productes bàsics.

Un dels objectius de l'estudi del Salari de Referència és "posar números a una intuïció que tothom té: viure en unes ciutats té uns costos de vida més elevats que viure en altres zones". Ballarín també ha ressaltat que una altra de les voluntats és donar visibilitat als "treballadors pobres", persones treballadores que, tot i tenir ingressos, no poden viure dignament.

El salari de referència metropolità

El salari de referència metropolità (SRM) o salari de vida té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. L'indicador dona visibilitat al fet que moltes persones, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar, indica l'AMB. El SRM es calcula fent un pressupost de les necessitats bàsiques que permeten una vida digna i dividint-lo entre les persones adultes que formen part d'una llar.