26 entitats polítiques i socials han denunciat la pujada "contínua" dels preus de la llum a l'Estat i han fet una crida a construir un front comú social per mobilitzar-se i "aturar la nova agressió de l'Estat i els seus tentacles de poder". En un manifest les organitzacions assenyalen com a responsables "directes" les grans empreses del sector i subratllen que el govern espanyol també n'és "responsable polític" perquè "permet el patiment de la població davant l'abús de les elèctriques". El manifest el signen entitats d'àmbits diversos, com per exemple l'ANC, la Intersindical-CSC, l'AMI, Escoltes Catalans, Plataforma per la Llengua, el SEPC, la Plataforma 3 d'Octubre, el Sindicat de Llogateres o Élite Taxi.



Al text consensuat les entitats se solidaritzen amb la classe treballadora perquè "haurà de destinar una part encara més elevada de la seva massa salarial al pagament dels subministraments bàsics". Els signants també alerten del "risc" de la pujada pel teixit econòmic i empresarial dels Països Catalans perquè, segons apunten, fa perdre competitivitat a les pimes i autònoms. De fet, remarquen que pot posar en risc la recuperació econòmica després de la pandèmia i "escombrar centenars de llocs de treball".

Per aquest motiu remarquen que cal un pla acordat amb el territori per a la transició energètica, que permetrà arribar a la sobirania en aquest àmbit. Segons les entitats, cal accelerar la posada en marxa de l'energètica pública de Catalunya i regular de manera "definitiva" el sector privat.



El manifest, promogut per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'ha presentat en una roda conjunta amb representants del món sindical, del món municipal i de les entitats sobiranistes davant de la seu d'Endesa a Barcelona. Les entitats han donat suport a l'apagada de llum convocada per aquest divendres al vespre com a protesta per la pujada dels preus.