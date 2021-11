El titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, Joan Díaz Villar, ha desestimat la petició de l'acusació particular en el cas d'Helena Jubany per sumar noves imputacions i diligències en la investigació. Benet Salellas, advocat de la família de la víctima, assassinada el 2 de desembre de 2001 a Sabadell, havia demanat incorporar tres nous sospitosos, dos d'ells de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell, i l'usuari que assetjava la jove en xats d'Internet. La família també havia sol·licitat un grup mixt d'investigació de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra per impulsar el cas, petició que el magistrat també ha rebutjat, considerant que el cos espanyol ha de seguir desenvolupant les seves funcions de policia judicial.



En la interlocutòria, el jutge tanca la porta a la petició que la família havia fet aquesta mateixa setmana, aplanant el camí a que prescrigui el cas si abans del proper febrer no es presenta cap prova o indici que alteri la investigació. En aquest sentit, considera que pel que refereix als dos membres de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) "no hi ha cap element que els vinculi amb l'objecte de la reobertura de les actuacions acordada en la interlocutòria de 18 de maig de 2021 ni amb les diligències d'investigació practicades", detalla.

El magistrat apunta que l'atribució de la condició d'investigat exigiria, al menys, la concurrència als indicis de criminalitat que els vinculin de manera certa a l'assassinat de Jubany, o que els elements que fonamenten la imputació puguin ser qualificats com a fet, mitjans de proves o indicis delictius nous o diferents als ja existents en la causa. Pel que fa a la tercera persona proposada com a investigada, el jutge considera que s'hauria d'incloure a la causa si hi haguessin indicis que vinculessin l'usuari Rius Cant, amb qui xatejava Jubany, amb el seu assassinat, i relacionar aquest usuari amb la persona en qüestió.



Pel que fa a la proposta perquè la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra assumís la investigació conjuntament amb la Policia Nacional, que és qui la lidera a dia d'avui, considera que falta justificació dels requisits per fer el canvi en la unitat de policia judicial, si bé sí que es podrien dur a terme "tasques de suport".