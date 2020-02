La sueca Ericsson tampoc participarà al MWC pel coronavirus

La multinacional sueca Ericsson s’ha convertit en la tercera gran empresa que renuncia a participar al Mobile World Congress (MWC) pel coronavirus. El certamen, que se celebrarà del 24 al 27 d’aquest mes, tampoc comptarà amb LG i Asus, que ho van anunciar fa un parell de dies amb el mateix argument. En un comunicat, la companyia tecnologia explica que és una mesura que pren per precaució, amb la voluntat de garantir la salut i la seguretat dels empleats i minimitzar l’impacte que pugui tenir el coronavirus en les seves operacions.



En el text, Ericsson detalla que ha pres la decisió després d’una "extensa avaluació interna dels riscos" i afegeix que aprecia que la GSMA, l’entitat que organitza el MWC, ha fet "tot el possible" per controlar el risc. Amb tot, recalca que, en ser un dels expositors més grans, té milers de visitants cada dia i, per tant, encara que el risc sigui baix "no pot garantir la salut i la seguretat dels seus empleats i visitant" durant el certamen.

Dimecres, després que LG i Asus anunciessin que no serien al MWC, el Ministeri de Sanitat, que encapçala el dirigent del PSC Salvador Illa, va descartar cap restricció de moviments durant el congrés: "No procedeix prendre cap mesura com aquesta. Si no, ja l'hauríem pres. Si fes falta restringir algun moviment de ciutadans o de mercaderies amb algun país o alguna regió d'un país, ho faríem", va dir el ministre. Segons ell, el sistema públic de salut a l'Estat espanyol està "preparat per atendre aquesta situació" i els mecanismes de coordinació, tant amb les autonomies com amb altres països europeus, "estan donant resultats".



Per la seva banda, GSMA sí que recomana "diverses mesures" per ajudar a "mitigar la propagació del virus" durant l'esdeveniment, com ara l'increment de tasques de neteja i desinfecció, un reforç del suport mèdic o posar a disposició dels assistents material d'higienització i desinfecció. A més, GSMA també instal·larà recomanacions sobre higiene, com ara un canvi de micròfons per a les persones que intervenen, i recomana no donar-se les mans entre els assistents.

Dimecres, LG va anunciar que no seria al MWC perquè "anteposava la seguretat i la salut dels seus treballadors, socis i clients". "Aquesta decisió elimina per complet el risc d'exposar els treballadors de LG al virus en viatges internacionals, activitat que ha esdevingut molt més restrictiva a LG a mesura que el virus continua propagant-se".



El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va fer una crida a la calma després de l'anunci d'LG: "Vull enviar un missatge de tranquil·litat i no alarmisme davant el que és l'esdeveniment tecnològic més important del món i que se celebra a Barcelona".