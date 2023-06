Sumar registra la coalició per al 23-J amb Podemos a dins

Les esquerres estatals aquesta vegada han arribat sense sobresalts al registre de la coalició per a les eleccions generals. Els ensurts han tingut lloc abans. La confluència de Sumar, Podemos, Esquerra Unida, Més Madrid, Compromís, Verdes Equo, Aliança Verda i una sèrie de partits territorials (fins a completar la dotzena) ja és una realitat legal de cara als comicis que se celebraran en 40 dies.

Segons ha pogut saber Público, després de les declaracions pronunciades per la secretària general de Podemos, Ione Belarra, al migdia, la formació morada i els de Díaz han continuat conversant al durant la tarda. Finalment, s'ha registrat la coalició amb la firma de Podemos i sense emprendre cap canvi sobre l'acord que la mateixa Belarra ha criticat unes hores abans.

Segons fonts de la negociació, l'acord concret que s'ha assolit reserva a Podemos un total de 13 llocs de sortida, i en almenys vuit s'estaria en condicions de treure diputat (cosa que només dependrà dels resultats electorals).

La formació encapçalarà les llistes d'Àvila, Araba, Badajoz, Càceres, Granada, Guadalajara, Gipuzkoa, Las Palmas, Múrcia, Navarra, Palència, Segòvia i Terol. A Araba en principi aniria com a cap de llista Roberto Uriarte, a Granada Martina Velarde, a Gipuzkoa Pilar Garrido, a Múrcia Javier Sánchez Serna i a Navarra Idoia Villanueva.

A Madrid, el primer lloc per a Podemos seria el cinquè, pel qual concorreria Ione Belarra i, a més, tindrien el quart lloc a Barcelona, que podria ocupar la secretària d'Organització del partit, Lilith Verstrynge.

La ministra de Drets Socials havia avançat que la proposta de Sumar excloïa de les llistes electorals la ministra d'Igualtat i número dos del partit, Irene Montero, i que no garantia la presència de Podemos al Congrés dels Diputats després del 23-J (degut que els morats no copen, asseguren, llocs de sortida).

Aquest punt era posteriorment desmentit des de Sumar, des d'on han defensat que la presència i la representació de Podemos està "àmpliament garantida, com no podia ser d'una altra manera", amb la proposta sobre la taula. La plataforma liderada per Díaz també advertia que no permetrien que es repetís un escenari com el d'Andalusia, on les diferències entre les esquerres van acabar en un registre fallit a l'últim minut sense Podemos dins des del punt de vista jurídic.

A la seva declaració, després d'una reunió d'una direcció avalada molt àmpliament per la militància per prendre la decisió final, Belarra garantia la unitat, "un mandat del Consell Ciutadà Estatal i de la ciutadania d'esquerres" i assegurava que la decisió de concórrer amb Sumar estava "presa". Tot i això, també denunciava aquesta exclusió de Montero de què el partit parla des de principis de setmana, i apuntava que una part seva sentia que l'acord era "injust" amb la seva formació.