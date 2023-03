La superilla literària de Sant Jordi es consolida a Barcelona amb un 10% més de superfície

La superilla literària de Sant Jordi, un format estrenat fa dos anys, es consolida enguany amb l'expansió de prop d'un 10% de la seva superfície, que incorporarà la Rambla i la part baixa del carrer Gran de Gràcia. Es repetirà la fórmula pensada en pandèmia, que l'any passat va agrupar prop de 300 parades de llibres i 80 de roses a l'entorn del Passeig de Gràcia, sense trànsit rodat. La Cambra del Llibre preveu que se superi aquesta xifra davant d'un model que s'ha confirmat com a "exitós", tant per la visibilitat que dona als paradistes com a nivell de desconcentració d'aglomeracions.

La Cambra preveu que se superin les 300 parades de llibres

Ho han explicat en una roda de premsa el president de la Cambra, Patrici Tixis, el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el regidor de Cultura de Barcelona, Jordi Martí. La superilla mantindrà el perímetre que va del carrer Balmes a Pau Claris i de la Diagonal a Gran Via, amb Passeig de Gràcia com a eix principal i els seus carrers travessers, tallats al trànsit (excepte Aragó, València i Mallorca).



La incorporació de la Rambla i Gran de Gràcia entre la Travessera i la Plaça de Salmerón permet guanyar prop de 400 metres d'espai disponible en aquest eix, que també compren la Plaça Reial, la Plaça Universitat, el Passeig Lluís Companys i el Passeig de Sant Joan, dedicat com l'any passat al còmic, la novel·la gràfica, la literatura infantil i juvenil.

Més enllà del centre de la ciutat (Eixample, Ciutat Vella i Gràcia) es mantenen també altres petites superilles a Les Corts (Diagonal), el Poblenou (Rambla), Sant Andreu (Plaça d'Orfila) i Sarrià (Plaça de Sarrià).

Parades davant les llibreries els dies 21 i 22 d'abril

A més, com que aquest any Sant Jordi cau en diumenge, des de divendres el centenar de llibreries autoritzades podran posar parada davant del seu establiment. Tant el sector com l'administració s'han felicitat per un model que consideren consolidat per aquesta "festa única" que ha sofert no pocs entrebancs en els últims anys, sobretot la pandèmia però també el temporal de pluja del 2022 que va provocar danys en nombroses parades.

No s'ha previst cap alternativa davant del cas que es produís la mateixa situació per la dificultat de traslladar la superilla a un espai cobert, com es va fer a Girona: "Tenir un pla B per ubicar tot això en un lloc a cobert és molt difícil, i cadascú ha de prendre les mesures que vulgui perquè en el moment en que està a l'espai públic i a l'aire lliure s'està exposat a les inclemències del temps", ha apuntat Tixis.