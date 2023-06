El Suprem condemna a 4 anys de presó a Dani Gallardo per la protesta contra la sentència del Procés a Madrid

El Tribunal Suprem ha condemnat a quatre anys de presó a Dani Gallardo per la protesta contra la sentència del Procés al centre de Madrid. Al manifestant se l'imputen delictes de desordres públics i d'atemptat contra agents de l'autoritat i lesions a un policia, per uns fets del 16 d'octubre de 2019. El jove havia estat empresonat més d'un any i, després, posat en llibertat.

La sala penal de l'alt tribunal ha estimat parcialment el recurs del condemnat, rebaixant així sis mesos la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Es tracta d'una condemna de quatre anys i mig, que al seu temps confirmava la de l'Audiència de Madrid.

En concret, el Suprem absol al manifestant del subtipus agreujat del delicte de desordres públics. L'alt tribunal també ha rebaixat d'un any a sis mesos la condemna d'una altra manifestant pel mateix motiu.

El Suprem acorda condemnar-los pel tipus bàsic, previst en l'article 557 que estava vigent quan van tenir lloc els fets. Els imposa un delicte de sis mesos en lloc d'un any pel qual se'ls va condemnar amb el subtipus agreujat.

Atemptat contra agents de l'autoritat

Al mateix temps, la sala penal manté la condemna a l'acusat pel delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i lesions de tres anys i sis mesos. El Suprem defensa que en els fets provats queda acreditat que el jove madrileny va colpejar l'agent amb un pal de fusta amb sis claus.

Diversos manifestants davant el TSJC mostrant una pancarta en suport a Dani Gallardo, detingut a Madrid per les protestes de la sentència de l'1-O. — Albert Cadanet / ACN

La sentència de Dani Gallardo explica que el fet que la lesió originada "hagi estat lleu, no evita l'agreujament". El text detalla que el fet de colpejar-lo ja comportava "la suficient perillositat ex ante per originar greu dany per a la salut, tant per la contundència, com pel caràcter incisiu dels claus".