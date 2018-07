El Suprem denega la llibertat als presos i diu que la decisió del tribunal alemany "no té cap incidència"  

La Sala del Tribunal Suprem, encarregada de jutjar la causa oberta pel "procés", ha tornat a rebutjar la posada en llibertat dels presos catalans que van demanar l'alliberament després del "nou context", obert arrel del relleu de la Fiscalia i de la negativa de l'Audiència de Scleswig-Holstein d'entregar a Carles Puigdemont per rebel·lió. La Sala ha considerat que no existeix cap modificació dels motius pels quals jutge instructor, Pablo Llarena, va aplicar la presó preventiva.



L'argument que van presentar els advocats dels presos per demanar l'alliberament penjava de la decisió dels tribunals alemanys: si els jutges alemanys rebutgen el delicte de rebel·lió per a Carles Puigdemont, no té sentit que els responsables polítics de menys rang puguin participar de la comissió d'aquell delicte. Per contra, la Sala sosté que no poden atendre a aquesta petició i recorda que es tracta d'un òrgan que és aliè a les vicissituds que s'han produït durant la instrucció o que puguin produir-se en el futur, pel que fa a les peticions de cooperació jurídica internacional.



Per a la Sala, la decisió del tribunal alemany de no entregar a Puigdemont per rebel·lió "no té cap incidència sobre el desenllaç de la causa" i afegeix que "es manté intacta la capacitat jurisdiccional de la Sala per a dir que 'què' i el 'qui' dels fets".



Per altra banda, els presos han demanat al grup de detencions arbitràries de l'ONU que es pronunciï el més ràpid possible sobre el seu cas, un cop els tribunals alemanys han descartat el delicte de rebel·lió. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja van denunciar el febrer passat la presó preventiva a les Nacions Unides, i ara s'han sumat a la petició Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa.

Turull compareixerà el 8 d'octubre

Aquest divendres, el Suprem també ha fet públic el dia que l'exconseller i diputat de JxCat, Jordi Turull, haurà de comparèixer acusat d'un delicte d'alçament de béns per cedir part del seu patrimoni a la seva dona mesos abans de l'1-O. El 8 d'octubre és la data escollida pel tribunal, una setmana després del primer aniversari del referèndum. El magistrat ha sol·licitat informació sobre els béns materials de Turull, com ara extractes bancaris sobre els moviments dels comptes corrents entre 2016 i 2017, així com declaracions d'IRPF i la declaració de patrimoni d'ell i la seva parella.