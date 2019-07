El Suprem denega el permís a Forn per assistir al Ple de l'Ajuntament de Barcelona d’aquest dimarts

La sala que ha jutjat el Procés al Tribunal Suprem ha denegat el permís extraordinari sol·licitat per l’exconseller d'Interior Joaquim Forn per assistir aquest dimarts al Ple de l'Ajuntament de Barcelona. En una providència notificada aquest dilluns, la Sala rebutja que el permís tingui les característiques d'extraordinari que li exigeix la Llei Penitenciària i afegeix que, com ja ha assenyalat en altres ocasions, és conscient de les restriccions que implica la privació de llibertat per l'edil mentre s'espera la sentència, si bé aquesta es considera proporcionada "respecte a la necessitat de preservar les finalitats del procés penal".



Forn, en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017 i actualment tancat al centre penitenciari de Lledoners, va encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions municipals del 26 de maig i va sol·licitar el permís per assistir a un ple que considera d’importància cabdal, atès que suposarà a la pràctica l’arrencada del mandat, amb la votació del cartipàs, després que la setmana passada es tanqués l’acord de govern entre Barcelona en Comú i el PSC. El tribunal ha seguit la mateixa tesi que la Fiscalia, segons la qual sobre Forn recau l’existència d'un "greu risc de reiteració delictiva", ja que torna a ostentar un càrrec públic.



La Fiscalia incidia en què "no pot ni ha de permetre" que Forn torni a "escenaris públics que permetin operar amb similars instruments jurídics que els que, al seu dia, van ser utilitzats" per combatre l'Estat de Dret i vulnerar la Constitució.



En canvi, l’alcaldessa, Ada Colau, sí que va sol·licitar l’assistència de Forn al ple. Ho va fer a través d’una carta a l’exconseller Francesc Homs, que coordina les defenses dels dirigents de JxCat. Per a l’alcaldessa, es tracta "l'exercici d'una funció que forma part del nucli essencial del'estatut jurídic que li correspon com a membre de la corporació municipal". "Com a alcaldessa, tinc l'obligació i la voluntat ferma de realitzar tantes actuacions com calgui per garantir el ple exercici dels drets de tots els membres de la corporació, i de Forn en particular", deia el text, enviat la setmana passada. Colau va visitar Forn a la presó de Lledoners el passat 4 de juliol.