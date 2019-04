El tribunal que jutja els presos independentistes ha denegat la petició dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, candidats el 28-A per Junts per Catalunya, de concedir-los permisos per sortir de presó i anar a actes de campanya o si escau poder donar rodes de premsa i gravar vídeos electorals al Suprem.



Diu el tribunal que la Llei del Règim Penitenciari empara els permisos extraordinaris en casos que afecten familiars del pres o quan existeixen "importants i comprovats motius", però que el fet de concórrer a unes eleccions no és un esdeveniment inesperat o extraordinari, sinó una decisió voluntària presa ja a la presó, de manera que poden preveure les restriccions que això els causa. "La proclamació com a candidat d'una persona privada de llibertat, quan aquesta restricció no és sobrevinguda, sinó preexistent, obliga el partit polític que així ho decideix a acceptar la singularitat que aquest fet determina", afegeix la Sala.

I respecte a les rodes de premsa o enregistrament de vídeos electorals abans del judici o durant les pauses a la mateixa seu del Suprem, els magistrats recorden que els recessos formen part de l'acte processal del judici perquè els acusats descansin i puguin estar en les millors condicions per exercir el seu dret de defensa. Així, "la subjecció dels processaments a l'acte del judici oral és integral, de manera que no és factible fragmentar el seu caràcter unitari, distingint entre el que succeeix a la sala de vistes i el que pot succeir en els recessos, ja que aquests no són més que una conseqüència necessària del primer".



Els tres són caps de cartell per JxCat en diferents circumscripcions: Sànchez per Barcelona, Turull per Lleida i Rull per Tarragona i es van dirigir al tribunal després que aquest els denegués la llibertat provisional en considerar que els seus drets polítics i de defensa estan garantits encara que estiguin a la presó. Sobre la base d'això, van demanar poder participar en els actes de campanya de les seves candidatures, encara que estiguessin custodiats pels funcionaris de seguretat, o en defecte d'això poder fer entrevistes i atendre la premsa "des de la mateixa seu del Tribunal Suprem" per a així "intervenir en condicions de màxima igualtat" amb altres candidats.

Però la sala entén que l'atenció als mitjans, enregistrament de vídeos electorals o les rodes de premsa "incidirien de manera palesa sobre les condicions de custòdia en aquesta seu; i el seu desenvolupament en diversos moments del dia ens convertiria -indegudament, d'altra banda- en una sort d'administració electoral paral·lela respecte a un nombre concret de candidats".



Els magistrats fan seus els arguments de la Fiscalia, que Sànchez, Turull i Rull s'han incorporat i integrat en les candidatures estant ja a la presó i en ple judici, un fet que el mateix tribunal no nega que suposi una "limitació evident per a les seves respectives participacions en el camp electoral".



No obstant això, precisen, aquesta circumstància "ni suposa la impossibilitat de ser triat, ni entranya una pèrdua o una alteració essencial de l'efectivitat del dret de participació democràtica dels qui comparteixen el projecte polític que defensa, perquè el processament no té avui completament anul·lada la seva capacitat per dirigir-se a l'electorat".



A més, entenen que "la seva elegibilitat va enfilada de forma favorable a la d'altres integrants de la mateixa candidatura, que sí que aborden plenament les activitats de campanya".