El Suprem envia a l'Audiència de Barcelona la causa contra Anna Gabriel per desobediència

El Tribunal Suprem (TS) ha enviat la causa contra l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel a l'Audiència Provincial de Barcelona. La raó és que l'alt tribunal ha conclòs que no la pot jutjar perquè Gabriel ja no té la condició d'aforada, en no ser diputada. La cupaire està processada per un presumpte delicte de desobediència per la seva participació en l'1-O. Ara l'Audiència haurà de decidir si obre judici oral o arxiva la causa. En qualsevol cas, el delicte de desobediència no comporta en cap cas penes de presó.

Els magistrats de la Sala Penal del Suprem han confirmat la interlocutòria de conclusió de sumari que va dictar el magistrat instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, el setembre passat després de prendre declaració a Gabriel, ja que el procediment es va reactivar al juliol, quan la dirigent va comparèixer voluntàriament davant del Suprem després de tornar de Suïssa, on s'havia exiliat el 2018.

Segons consta a la resolució, la Fiscalia va advocar per obrir judici oral contra Gabriel pel delicte de desobediència pel qual va ser processada i va demanar al Suprem que remetés la causa a Catalunya. La dirigent de la CUP també va instar el tribunal a remetre el procediment a Barcelona perquè considera que no era competent per pronunciar-se sobre si era pertinent enviar-la a judici o arxivar la causa. En canvi, l'Advocacia de l'Estat no va ni demanar l'obertura de judici contra la representant de l'Esquerra Independentista, en entendre que uns fets iguals dels que se l'acusa ja havien estat jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb l'absolució dels acusats.

En la seva declaració al Suprem, Gabriel va negar haver comès un presumpte delicte de desobediència per la seva suposada implicació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya, aprovada simbòlicament al Parlament el 27 d'octubre de 2017. Quan va sortir, va dir als mitjans que esperava que la causa s'arxivés o s'enviés a un jutjat a Barcelona, com finalment ha passat. També va defensar que els seus principis polítics "continuen intactes, com no podia ser d'altra manera".