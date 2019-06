El Suprem impedeix que Junqueras surti de la presó per accedir a l'acta d'eurodiputat

El tribunal del judici del Procés ha denegat la petició de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras de sortir de la presó el 17 de juny per acatar la Constitució davant la Junta Electoral Central com a eurodiputat electe. D'aquesta manera, no podrà accedir a la immunitat que hagués pogut bloquejar o retardar la sentència del judici. En una interlocutòria difosa aquest divendres, la sala segueix el criteri de la Fiscalia i denega la sol·licitud de Junqueras perquè el desplaçament a Brussel·les posterior posaria en un "irreversible perill" els fins del procediment judicial, a més de precisar que la pèrdua del dret de participació del líder d'ERC no és "irreversible" sinó temporal.



L'acte d'acatament de la Constitució és imprescindible per assolir el càrrec d'eurodiputat, de manera que Junqueras no podrà recollir les seves credencials com a parlamentari comunitari el mateix dia que ho faci la resta d'electes. El document del Suprem, però, també afegeix que l'ajornament és "temporal" fins que "desapareguin els obstacles que impedeixen l'efecte adquisitiu de la condició parlamentària". Aquests obstacles tenen a veure amb el "desenllaç del procés judicial", que va concloure dimecres i ara es troba en la "fase inicial de deliberació". Dit d'una altra manera, ve a dir que si no hi ha una condemna que inhabilita Junqueras per a càrrec públic, podrà ser eurodiputat més endavant.

Els jutges afegeixen que l''autorització per anar al Parlament Europeu implicaria una "pèrdua de control jurisdiccional sobre la mesura cautelar que l'afecta des del mateix moment que l'acusat abandonés el territori espanyol".