El judici del procés s'ha submergit en un intens debat jurídic entre acusacions i defenses, que han al·legat indefensió arran d'unes pericials que no es recolzen en un informe previ, fet que ha obligat al tribunal a reunir-se per deliberar i considerar finalment que els seus drets estan preservats.



Ha estat el lletrat de Carles Mundó, Josep Riba, qui ha exposat els dubtes sobre la pertinència de la declaració com a perits de tres funcionàries del Ministeri d'Hisenda a petició de la Fiscalia, atès que el seu testimoni no se sustenta en un informe escrit previ facilitat a totes les parts.

Riba ha subratllat la falta, al seu entendre, de "garanties" en la seva declaració atès que les defenses no coneixen "el contingut exacte" del que parlaran: "Si el contingut és molt tècnic i nosaltres no podem tenir aquest coneixement previ, entenem que generaria una indefensió". Una al·legació a la qual s'han sumat més lletrats de la defensa, com Mariano Bergés, de l'exconsellera Dolors Bassa, que ha adduït que les defenses no podrien "contraargumentar" els seus testimonis perquè no coneixen la matèria.



Però el president del tribunal, Manuel Marchena, ha trobat una escletxa legal i ha indicat que una altra pericial sol·licitada per una defensa, si escau Andreu van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, tampoc se sustenta en cap informe previ, un fet que ha negat el lletrat en adduir que aquest no s'ha pogut aportar fins ara però que es farà en la màxima brevetat.



En la bancada de davant, les acusacions s'han oposat a les queixes de les defenses i els han retret que comptaven amb temps per impugnar en el seu moment la declaració de les tres perits i han decidit fer-ho minuts abans que exposin els seus testimonis.



Moments en els quals la Sala ha viscut un intens debat al qual Marchena, en un primer moment disposat a seguir amb la pericial, ha posat fi en interrompre la sessió per consultar amb la resta de membres del tribunal les consideracions dels uns i els altres.



Deu minuts d'espera que han acabat amb el rebuig de la Sala a les al·legacions de les defenses. Ni hi ha indefensió, ha dit Marchena, ni "pot haver-hi sorpresa dels assumptes fàctics que seran objecte de la prova pericial perquè la perícia ha estat delimitada amb absoluta claredat".



Però és que a més el tribunal parteix de la idea que el mateix judici és "l'escenari on les fonts de prova generen tots els elements de convicció" i on es desenvolupa "la batalla dialèctica entre les parts" sobre el suport o la contradicció de les pericials. "No estem fent una prova en el buit i això les defenses ho saben perfectament", ha tranquil·litzat Marchena a les defenses, que han vist des de la seva bancada com les funcionàries començaven a declarar.