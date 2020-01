El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dijous per unanimitat aixecar de manera cautelaríssima la inhabilitació d'Oriol Junqueras, que havia sol·licitat la seva defensa, mentre resolia la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de considerar que la seva condemna ferma a 13 anys de presó és causa d'inelegibilitat per ser eurodiputat. La decisió ha estat adoptada per la Sala del Contenciós-Administratiu, que considera que hi ha una sentència ferma de la Sala Penal del Suprem que pesa sobre el líder d'ERC.



La inhabilitació d'Oriol Junqueras va ser decidida el passat 3 de gener a la Junta Electoral Central (JEC), que va considerar que la seva condemna és causa d'inelegibilitat sobrevinguda per haver estat condemnat per sentència ferma a 13 anys de presó per sedició i malversació de cabals públics.

El Parlament Europeu (PE) va reconèixer el dia 6 de gener Oriol Junqueras, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín com eurodiputats, en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i a l'espera del que decidís el Suprem. Va fixar també que el càrrec dels tres polítics es faria efectiu en la sessió plenària de dilluns 13 de gener, convocada a Estrasburg.



El TJUE va dictaminar a favor de Junqueras que la mera elecció dels votants atorga la condició d'europarlamentari i que ha de ser el Tribunal Suprem el que interpreti com s'aplica d'acord amb el dret espanyol. La proclamació dels eurodiputats es va produir el 13 de juny. Però la vigília, el 12 de juny, va quedar vist per a sentència el judici del Procés, pel qual el Tribunal Suprem va condemnar Junqueras a 13 anys de presó.



Aquesta mateixa setmana, l'Aliança Lliure Europea (ALE) ha designat Junqueras com a president, al mateix temps que s'ha convertit en el vicepresident primer del grup a l'Eurocambra que forma l'ALE amb els Verds.

Crítiques de l'independentisme

Com era previsible, la decisió del Suprem ha provocat reaccions de rebuig en l'independentisme. L'expresident Carles Puigdemont ho ha considerat un "gravíssim error" de l'Estat, que segons ell va "de ridícul en ridícul fins al col·lapse final". "Qui pot quedar inhabilitat és un Estat que permet una desobediència tan flagrant dels tribunals europeus", afegeix. El president del Govern, Quim Torra, també s'ha pronunciat per dir que "un tribunal espanyol que no acata la justícia europea. La preocupació creix arreu d'Europa per la degradació democràtica de l'Estat espanyol".

Gravíssim error, altre cop, de l'Estat espanyol. De ridícul en ridícul fins al col·lapse final: Oriol @junqueras és eurodiputat i acabarà exercint-ne, i qui pot quedar inhabilitat és un Estat que permet una desobediència tan flagrant dels tribunals europeus. https://t.co/4SpiIwHQzS — Carles Puigdemont (@KRLS) January 9, 2020