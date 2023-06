El Suprem força a la Mesa del Parlament a retirar l'escó a Borràs

Laura Borràs es queda sense escó al Parlament de Catalunya i deixa de ser-ne presidenta. La decisió arriba després que el Tribunal Suprem (TS) hagi tombat les mesures cautelars que va presentar el Parlament contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta de diputada, sense una sentència ferma.

La vicepresidenta primera, Alba Vergés, ha convocat una reunió de la Mesa a 18 hores d'aquesta tarda, on s'ha pres la decisió amb el vot en contra de Junts per Catalunya, que ha fet la secretaria segona de la Mesa, Aurora Madaula. Borràs per l'acta de diputada amb data d'avui 1 de juny.

El ple per decidir el nou president o presidenta se celebrarà divendres vinent a les 12 hores. ERC manté que la presidència correspon a Junts i negocia amb aquesta formació un nou candidat o candidata.

Madaula ha detallat que la mateixa Borràs haurà de proposar qui la relleva, i el partit també dirà la seva proposta per substituir-la al capdavant de la cambra com a presidenta del Parlament. Preguntada en compareixença de premsa sobre si la decisió podria afectar les negociacions pel front unitari independentista entre Junts i el Govern, la secretaria segona ha assenyalat un "interès partidista" d'ERC, arran de la decisió. "Per enfortir, abans cal no lesionar", ha etzibat.

Es tracta de la mateixa resposta que va donar amb la petició que va fer la mateixa Borràs. La ja expresidenta del Parlament també demanava que se suspengui la decisió de la JEC mentre el Suprem no decideix sobre el fons.

Fins ara havia estat suspesa de funcions, després de la sentència per les irregularitats comeses al front de la Institució de les Lletres Catalanes, però mantenia l'acta de diputada i el càrrec de presidenta tot i que sense sou ni atribucions. La suspensió es va decidir en aplicació del reglament del parlament en casos de obertura de judici per fets relacionats amb la corrupció.



El Suprem tomba les cautelars

La sala del Contenciós-Administratiu del Suprem reitera que no hi ha raons que justifiquin aturar la retirada de l'acta de Borràs fins que es resolgui el fons de la qüestió. Consideren que fer-ho no suposa un "dany irreparable". Els magistrats imposen al Parlament de Catalunya el cost de l'incident.

El recurs es dirigia contra la resolució de la JEC de principis de maig. Va acordar "deixar sense efecte la credencial de la diputada electa" Laura Borràs, declarar la seva vacant i expedir la credencial al següent candidat de la llista de Junts.

El Parlament va demanar al Suprem que dictés una suspensió cautelar d'aquesta decisió per evitar que perdi l'escó. Això, mentre el tribunal no resolgui definitivament el recurs que Borràs va presentar contra la sentència del TSJC. Aquest tribunal la va condemnar a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació.

El Parlament argumentava que retirar l'acta de diputada a la presidenta del Parlament suspesa mentre no hi ha una sentència en ferm afecta el funcionament de la cambra, produeix efectes irreversibles i modifica la composició de la cambra. Defensa que la seva substitució i elecció d'un nou president del Parlament genera un efecte "irreversible" i afecta el dret fonamental de presumpció d'innocència.

La Junta Electoral Central, per contra, va argumentar que deixar sense escó a Borràs no pertorba el normal funcionament del Parlament ni genera un perjudici irreparable. Un criteri semblant al de la Fiscalia, que va presentar un escrit on admetia que la privació de l'escó de forma preventiva suposava un perjudici per a Borràs, però assegurava que no pertorba greument la composició i funcionament del Parlament.

Ara, els magistrats del Suprem donen la raó a la JEC i a la Fiscalia. Conclouen que és la JEC, i no el Parlament, qui té la competència de retirar, o no, l'escó. "No hi ha cap necessitat que intervingui el Parlament autonòmic ni de que el seu reglament contempli, o no, la causa de la pèrdua de la condició de diputat", escriuen.

Els magistrats també consideren que una suspensió automàtica de l'acord de la Junta Electoral Central mentre no hi ha sentència ferma implicaria deixar sense efecte les causes d'inelegibilitat sobrevinguda que es produeixen quan un diputat és condemnat. Per tant, els partits en tindrien prou amb dilatar la tramitació del seu recurs per mantenir l'escó fins al final de la legislatura, segons sostenen.