El Suprem rebutja reunir-se amb la plataforma ITW després de negar-se a reservar espai pels observadors al judici 

La sala del Tribunal Suprem que jutjarà a partir del proper 12 de febrer alguns dels principals dirigents polítics del Procés independentista ha rebutjat aquest dimecres que el seu president, Manuel Marchena, es reuneixi amb la plataforma d'observadors International Trial Watch-Catalan Referendum Case (ITW), que ho havia sol·licitat després que el tribunal no acceptés la seva petició de reservar-li cinc seients a la sala per encabir-hi els observadors.



Els magistrats de la Sala Penal de l'alt tribunal van acordar deixar fora del judici pel els observadors internacionals, que a més d'ITW també havien estat sol·licitats per Amnistia Internacional. En l'acte d'admissió de prova, el Suprem va explicar que no reservarà places per a ells a la sala on es desenvoluparà la vista perquè el judici serà televisat en directe i mitjançant streaming a la web del Poder Judicial i va afegir que "la conseqüència immediata és que tot ciutadà que vulgui convertir-se en observador nacional o internacional, del desenvolupament del judici podrà fer-ho".

Després de conèixer la negativa del Tribunal Suprem a reunir-s'hi, la plataforma ha manifestat via Twitter que "seguirem treballant perquè les persones observadores puguin assistir a les vistes i fer un seguiment del judici amb total professionalitat", a més de recalcar que el dia 12, dia d'inici del judici, estaran a les portes de l'alt tribunal.

ATENCIÓ‼️



➡️El TS acaba de rebutjar la nostra petició d’entrevista.



➡️ Seguirem treballant perquè les persones observadores puguin assistir a les vistes i fer un seguiment del judici amb total professionalitat.



➡️El 12 de febrer els i les observadores seran a la porta. — International Trial Watch (@InterTrialWatch) 6 de febrer de 2019

Després de la negativa del Tribunal Suprem, la plataforma ITW va demanar una trobada amb Manuel Marchena per reiterar-li personalment la seva "independència i autonomia institucional, política i econòmica respecte de tot organisme" i assegurar que no tenen relació amb les peticions d'algunes de les parts processals, segons va afirmar en un comunicat emès el passat dissabte.



El tribunal li ha comunicat que la decisió de rebutjar la seva presència durant la vista oral només pot ser combatuda per la via de recursos promoguts per les parts i no mitjançant visites informals dels propis interessats. La plataforma International Trial Watch està impulsada per entitats com Irídia, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la UB, el Col·lectiu Praga, Novact, i l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans.