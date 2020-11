La suspensió de les patents, rebutjada per la UE i els EUA, és la clau per aconseguir una vacuna per a tothom

L'investigador i viròleg estatunidenc Jonas Salk va rebutjar patentar la vacuna contra la pòlio. En una entrevista en televisió li van preguntar pel motiu. " No hi ha patent. Es pot patentar el terra? ", va contestar el metge. Salk podria haver obtingut beneficis multimilionaris, però va posar per davant la salut global. Fer que la seva bovina fos accessible per a tothom. 70 anys després que comencés a distribuir-se aquesta vacuna, aquest dilema no és tan clar, i es corre el risc que les vacunes contra la Covid engrandeixin les inequitats i desigualtats a tot el món.

Les últimes notícies sobre les vacunes contra la Covid-19 són molt positives, però l'important en aquesta pandèmia no és només tenir vacuna: l'accessibilitat, l'equitat en la distribució, la logística i la conscienciació davant la reticència vacunal són claus que marcaran l'estratègia, la campanya i fins i tot l'efectivitat. Encara ens queden mesos al davant sense cap distribució de la vacuna, però el treball que hi ha darrere i l'estratègia que s'ha de preparar ja suposen un repte descomunal. I, abans de res, és fonamental que l'esperança de la vacuna no faci creure que cal deixar enrere les mesures de prevenció i seguretat que hem de dur a terme per a prevenir el coronavirus durant tota la pandèmia.

Les patents de les vacunes són la clau per garantir l'accessibilitat universal. Hi ha moltes iniciatives internacionals que van dirigides cap a la suspensió de les patents durant la pandèmia, però els grans governs no han mostrat la seva disposició a això. "Hi ha dos escenaris: vacuna per a tothom o el salvi's qui pugui. Tal com s'ha plantejat fins ara, anem cap al salvi's qui pugui. Els països rics segueixen l'estratègia que ha marcat la indústria farmacèutica", lamenta Fernando Lamata, metge i expert en Salut Pública, que ha ocupat altes responsabilitats en matèria de gestió sanitària tant en el Ministeri de Sanitat com a Castella-la Manxa.

L'accessibilitat universal de les vacunes és un assumpte que està preocupant tan experts i a organitzacions com a Salud Por Derecho. Irene Bernal, investigadora d'aquesta fundació, explica que hi ha iniciatives a nivell internacional sorgides des de la mateixa Organització Mundial de la Salut (OMS) perquè la propietat intel·lectual es comparteixi per i entre institucions públiques i privades per transferir el coneixement i garantir la producció. "L'OMS ho ha intentat, una altra cosa és que els governs, o tots els governs, estiguin per la labor de fer aquest pas", comenta a Público.

Lamata considera que hi ha dues claus per entendre que tant la Unió Europea (UE) com els Estats Units (els EUA), institucions fonamentals per propiciar un canvi d'estratègia, ara estan afavorint el 'salvi's qui pugui'. En primer lloc, perquè els 'països rics' segueixen l'estratègia de compra anticipada "per si et quedes l'últim i et quedes sense vacuna en haver monopoli". "Tant els EUA com la UE tenen diversos acords de reserves mentre que els països pobres no han pogut fer-les", desenvolupa. En efecte, Espanya està dins d'aquests acords comercials que impulsa la UE. Per exemple, al nostre país li tocarien 20 milions de dosis de la vacuna de la farmacèutica Pfizer per immunitzar 10 milions de persones des de finals d'any o principis de 2021 de manera gratuïta, segons les últimes negociacions.

L'altra clau és que en l'última reunió de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), celebrada entre el 15 i el 16 d'octubre, l'Índia i Sud-àfrica, van proposar que se suspenguessin determinats articles de l'acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç (ADPIC). En la pràctica, suposaria que s'alliberarien les vacunes i totes les tecnologies de les patents mentre dura la pandèmia i s'hauria facilitat el desenvolupament i la producció d'una quantitat major i a preu més baix de proves diagnòstiques, tractaments i vacunes.

"La majoria de països rics van votar que no. És una mala notícia perquè aconseguir que tots tinguin dret a aquesta vacuna és una qüestió de justícia", insisteix Lamata. En efecte, diversos països d'Àfrica i Llatinoamèrica van votar a favor o es van mostrar favorables encara que van demanar més aclariments sobre la proposta, però els governs de la UE, els EUA, Austràlia o el Japó van ser alguns dels quals les van rebutjar. En realitat, la divisió de vots es pot veure entre països d'ingressos baixos i mitjans i ingressos alts. Encara que no tot està perdut. Hi ha una altra reunió que se celebrarà abans que acabi l'any i la proposta tornarà a posar-se sobre la taula. Hi haurà un nou Consell de l'acord ADPIC on es tornarà a debatre. Una oportunitat que Lamata insisteix que no es pot perdre.

"És hora que els governs anteposin la vida de les persones als monopolis empresarials"

En efecte, la pandèmia ha posat de manifest la profunda desigualtat estructural en l'accés als medicaments i a les vacunes. Una barrera directa contra el dret a la salut. 379 organitzacions internacionals ja ho han posat de manifest mitjançant una carta en la qual demanen al Consell dels ADPIC que es doni suport a l'adopció de l'exempció en la pròxima reunió. "És una solució mundial per a permetre la col·laboració ininterrompuda en el desenvolupament, la producció i el subministrament. És hora que els governs assumeixin una responsabilitat col·lectiva i anteposin la vida de les persones als monopolis empresarials", subratllen les organitzacions a la carta.

Si això no s'aconsegueix, com assenyala el metge de família comunitària Javier Padilla, anirem cap a un escenari en el qual no hi haurà distribució equitativa: "No parem de dir que ningú està fora de perill si ningú està fora de perill, però ens enfrontem a un risc d'estratificació en dues parts: primer països de rendes mitjanes i altes i després els altres. Això seria una font de grans inequitats". Per exemple, amb la vacuna Pfizer, apunta que hi hauria problemes addicionals per als països amb menys recursos. Aquesta vacuna necessita una cadena de fred de -80 °C. Això no és fàcil ni a Espanya on hi hauria ja complicacions en els centres de salut, els llocs en els quals habitualment es duen a terme les campanyes de vacunació, però encara més als països amb menys recursos. La mundial seria fonamental.

Els experts consultats coincideixen en la importància de la voluntat política de treballar per garantir l'accessibilitat universal i que les vacunes tinguin un preu just. "La suspensió de la patent permet compartir la recerca, produir-la de manera massiva, que més investigadors garanteixin que la vacuna és segura i fins i tot posar un preu just", insisteix Lamata.



Bernal destaca que el preu de la vacuna és un altre dels assumptes que més els preocupa. "Amb la pandèmia no es pot fer negoci. Un preu just suposa que sapiguem els costos de recerca, desenvolupament i producció, i assumir un marge de benefici raonable. El problema és que no hi ha transparència. Si no sabem quant ha costat el desenvolupament de la vacuna, no es pot establir", insisteix la investigadora.

Els experts destaquen, a més, que els projectes han estat finançats amb diners públics per les compres anticipades de les vacunes que completen la fase de desenvolupament. Però, a més, s'ha invertit perquè es pugui realitzar la recerca. Com destaca Padilla, si el finançament dels medicaments i de les vacunes és pública, els beneficis han de ser públic. "Si allò que és públic investiga, desenvolupa, produeix i administra, no pot ser el mateix preu que el que vol posar-se quan és allò que és privat el que ho fa", assenyala.



Malgrat totes les raons i la importància de posar per davant la salut de tots, encara hi ha molts dubtes i incògnites per esclarir per saber si es farà o no. Les organitzacions civils com ara Salud Por Derecho insisteixen que continuaran lluitant-ho.