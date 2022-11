La Tabacalera de Tarragona reobre aquest cap de setmana amb diverses propostes culturals

La Tabacalera de Tarragona reobrirà aquest cap de setmana per acollir diverses propostes culturals que s'allargaran fins a principis de desembre. L'edició de tardor del cicle En Dansa estrenarà aquest dissabte dues funcions que ja han exhaurit les entrades. A l'espai del Mòdul 6, també a la Tabacalera, s'hi podrà veure una producció de música experimental.

"Després de desencallar aquest passat estiu aquest edifici històric amb la primera edició del cicle En Dansa, ara tornem a omplir-lo de vida", ha celebrat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé. La regidora també ha lloat la reobertura del recinte assegurant que era "un reclam de la població des de fa molts anys i una de les nostres fites amb la nostra entrada al govern". La Tabacalera va estar 15 anys tancada, fins que a l'estiu se'n va recuperar l'ús.

Per adequar l'espai, s'han fet uns treballs previs de recondicionament tant exterior com interior de l'edifici que han consistit en la neteja, jardineria i la col·locació de senyals en diferents punts accessibles, ha avançat l'ACN. "Perquè no mori un lloc, se l'ha de dotar de vida i això és el que estem fent des del consistori", ha asseverat Solé.

Dissabte s'hi podran veure les funcions Formicaio de la companyia La Im.perfecta i Ying yang, the balance amb la companyia Vols, les quals ja han exhaurit totes les entrades. La següent cita serà el 3 de desembre amb Pequeños Enclaves libres de la companyia Evohé i Un viatge a París de la companyia Expans'Art.

Pel que fa a Dimonis, la proposta de música experimental al Mòdul 6 de la Tabacalera d'aquest cap de setmana, anirà a càrrec del grup cabosanroque. La representació apropa al visitant la figura de Jacint Verdaguer des del vessant més desconegut.

La companyia en fa una nova interpretació artística a partir de les notes que va prendre entre 1890 i 1893, quan participava com a mossèn en sessions d'exorcisme en un pis del barri del Born de Barcelona. L'espectacle, d'entrada gratuïta i reserva prèvia, té un aforament de vint persones per passi i es podrà veure de divendres a diumenge fins al 17 de desembre.