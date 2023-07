Tallat l'accés a cinc espais naturals de Catalunya per l'elevat risc d'incendi

Després de registrar un dels dies més càlids des que hi ha dades, amb 45,1 graus a l'embassament de Darnius-Boadella, Catalunya continua immersa en un ambient càlid i d'altes temperatures. De fet, els Agents Rurals han activat el nivell 3 del pla Alfa durant 48 hores en 56 municipis de set comarques diferents pel vent i la baixa humitat ambiental.

La previsió és que sigui un episodi curt i que la situació millori a partir d'aquest dimecres al migdia. Fins aleshores, la Generalitat ha tallat l'accés a cinc espais naturals protegits per l'elevat risc d'incendi: el Cap de Creus, l'Albera, el Montsant, el Garraf i el Montmell-Marmellar. La Diputació de Barcelona també ha restringit l'accés als parcs d'Olèrdola i Foix.

Les comarques afectades són l'Alt Camp, on s'ha restringit l'accés a la Vall del Glorieta, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf i el Priorat.



El control d'accessos té l'objectiu d'evitar "al màxim" la presència humana per reduir el risc d'ignicions -l'executiu recorda, en aquest sentit, que el 90% dels incendis són "d'origen antròpic"- i per evitar que hi hagi persones en "situació vulnerable" en cas que es declari un incendi forestal.



Suspeses 1.400 activitats

Més enllà de les restriccions d'accés, també s'han suspès temporalment les autoritzacions de qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi a les comarques i municipis on hi hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa. Mentre duri l'activació, els Agents Rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria.

En total s'han suspès 1.400 activitats, algunes per a les quals calia l'ús de radials i bufadors, però també activitats apícoles o forestals.