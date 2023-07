Tallat l'accés a sis espais naturals de Catalunya per l'elevat risc d'incendi  

Al llarg d'aquest dimarts, algunes zones de Catalunya superaran els 40 graus de temperatura. De fet, el Meteocat ja ha advertit que les màximes podrien arribar als 44 ºC a punts de l'Empordà i Ponent. L'onada de calor extrema iniciada aquesta setmana ha obligat als Agents Rurals a activar el nivell 3 del Pla Alfa en 57 municipis catalans de vuit comarques, i tancar els accessos a sis espais naturals per l'elevat risc d'incendi.

Així doncs, el Govern ha decidit restringir de manera temporal els accessos als espais naturals del cap de Creus, la serra de Montsant, el Montgrí, el Garraf i l'Albera i Montmell-Marmellar. El dia de màxima preocupació és aquest dimarts i es preveu perill molt alt cap al prelitoral i cap a l'interior i litoral, on gairebé no ha plogut.

El control d'accessos té l'objectiu d'evitar "al màxim" la presència humana per reduir el risc d'ignicions -l'executiu recorda, en aquest sentit, que el 90% dels incendis són "d'origen antròpic"- i per evitar que hi hagi persones en "situació vulnerable" en cas que es declari un incendi forestal.

Les set comarques amb més afectació aquest dimarts

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural alerta que la possible presència de vents de component sud pot agreujar al perill cap a l'Empordà on, a més, després entra tramuntana. Les comarques amb més afectació són l'Alt Camp, on s'ha restringit l'accés a la Vall del Glorieta, l'Alt Empordà, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

Protecció Civil, de la seva banda, ha posat en prealerta el pla Infocat per la previsió de calor molt intensa, vent i humitats baixes. Pel que fa als municipis afectats pel nivell 3 del Pla Alfa, n'hi ha 19 a l'Alt Empordà, 10 al Priorat, 9 a l'Alt Penedès, 6 al Garraf, 4 al Baix Penedès i 4 a l'Alt Camp, 3 al Baix Llobregat i 2 al Baix Empordà.

Suspeses 1.400 activitats

En el marc de la onada de calor, també s'han suspès temporalment les autoritzacions de qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi a les comarques i municipis on hi hagi activat el nivell 3 del Pla Alfa. Mentre duri l'activació, els agents rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria.

A més, les Agrupacions de Defensa Forestal distribuïdes pel territori han participat activament en els tancaments a la zona de Girona (Albera, Cap de creus i Montgrí) i també a la del Garraf.

En total s'han suspès 1.400 activitats, algunes per a les quals calia l'ús de radials i bufadors, però també activitats apícoles o forestals.