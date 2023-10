Tallen la Via Augusta de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola inclusiva

Famílies, entitats i sindicats s'han concentrat aquest dimarts davant el Departament d'Educació de Barcelona per demanar més recursos per a l'escola inclusiva, en una protesta que ha culminat amb un tall a la Via Augusta. Hi han participat prop de 200 persones i ha estat impulsada per un grup de famílies sota el lema #petarelpressupost, una referència a les polèmiques declaracions de la directora general d'Escola Inclusiva, Laia Asso.

Les famílies amb infants amb necessitats educatives especials diuen que estan "cansades" d'haver de lluitar "constantment" per garantir el dret a l'educació dels fills. Exigeixen un pla urgent, amb dotació econòmica, per desplegar el decret que des del 2017 preveu que aquestes nenes i nens vagin a l'escola ordinària.

En un comunicat, lamenten que Educació "no vetlla" perquè els centres educatius disposin dels recursos necessaris per atendre la diversitat, garantint així l'equitat i la igualtat d'oportunitats. "Les famílies no som un número", ha advertit una de les mares que ha pres la paraula durant la protesta a les portes del Departament. En la concentració s'hi han adherit entitats i associacions de famílies i sindicats, com USTEC-STEs, CCOO, UGT, CGT i la Intersindical.

Polèmiques declaracions

La directora general d'Escola Inclusiva va reconèixer en una entrevista fa uns dies que no podrien contractar més vetlladors escolars aquest curs perquè havien esgotat els diners: "Tenim el pressupost que tenim i, parlant així senzill, ens l'hem petat sencer, evidentment, perquè les hem repartit totes, hem guardat aquestes bosses per a sortides, matrícula viva...", va dir en unes polèmiques declaracions.

Les declaracions van disgustar molt les famílies amb infants amb necessitats educatives especials, assegurant que a l'inici d'aquest curs moltes s'han trobat amb menys hores de vetlladors. El nombre d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) ha augmentat i que els recursos continuen sent insuficients, tot i l'augment pressupostari, segons ha exposat als periodistes la mare Anna Ibánez.

Un cartell on es pot llegir 'El decret d'inclusiva no es desplega amb purpurina'. — Laura Fíguls / ACN

Els convocants també demanen la internalització dels vetlladors per superar la "precarització" i "en molts casos fragmentació" entre centres educatius. De tota manera, la mare Pilar Duque ha afegeix que l'escola inclusiva és molt més que el monitoratge i demana una aposta "decidida" del Govern per fer-la efectiva.

Una representació d'aquestes famílies ha entrat després de la protesta a la conselleria, on els ha rebut Asso, a qui li han traslladat les reivindicacions i la intenció de continuar mobilitzant-se si no obtenen respostes. Educació assegura que continuarà fent "passos sòlids" per garantir el dret a l'atenció educativa dels infants i "promoure l'acompanyament a la discapacitat i l'atenció sanitària".