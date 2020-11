Tamara Carrasco, Roger Español i altres represaliats impulsen una agrupació d'electors per concórrer al 14-F

Tamara Carrasco, Roger Español, Jordi Pesarrodona i Sergi dels 9 de Lledoners són alguns dels represaliats que han impulsat una agrupació d'electors que pretén presentar-se a les properes eleccions del 14 de febrer. L'Assemblea de Represaliats i Activistes (ARA) té l'objectiu de visibilitzar els encausats pel Procés i recordar el seu paper a la classe política: "Fer que les cadiretes hagin de pensar en el poble i per al poble", afirmen en el seu manifest fundacional, fet públic aquest divendres. A més, expliquen que volen "canviar les regles del joc" i construir una Catalunya "independent i republicana".



El primer pas que hauran de fer ara si volen presentar batalla als comicis és reunir les signatures que marca la llei electoral, que estableix que les agrupacions d'electors han de recollir un 1% de les signatures de cada circumscripció. Una xifra que contrasta amb les que han d'acreditar els partits sense representació que vulguin concórrer a les eleccions, un 0,1%.

Carrasco i Pesarrodona aclareixen que no aniran a la llista electoral, que serà decidida per primàries

Segons ha avançat VilaWeb, a més d'aquests activistes també hi ha una trentena més d'independentistes que han unit forces per plantejar un projecte alternatiu al Parlament. En el manifest fundacional, el grup explica que "fa dècades que la dissidència política pateix la repressió de totes les formes possibles", tant de part de l'Estat espanyol com de la Generalitat. "El fet de mobilitzar el poble pot comportar agressions i muntatges policials que destrossen vides", afirmen. L'Assemblea manifesta la voluntat de parlar de tu a tu a la classe política "per recordar-los que quan no van endavant és el poble qui en pateix les conseqüències".



Entre els objectius, destaquen "acabar amb la impunitat dels Mossos", explicar el "funcionament real" del Parlament, "realisme, honestedat i compromís" amb el poble i preguntar a la ciutadania per totes les qüestions en base a referèndums.



Tamaro Carrasco, acusada de terrorisme i rebel·lió per la seva participació en protestes dels CDR i finalment absolta, així com l'exregidor d'ERC condemnat per desobdiència l'1-O, Jordi Pesarrodona, han signat el manifest, però han aclarit que no es presentaran a cap llista electoral. La formació també ha informat que els signants són persones que els donen suport però que la llista electoral es conformarà a través d'unes primàries.