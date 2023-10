Tanca la 15a edició de la Catosfera centrada en la intel·ligència artificial

Més de mig miler de persones han assistit a la 15a edició de la Catosfera, la trobada anual de la internet catalana. Les jornades, que han tingut lloc a Girona entre l'Espai Fundació La Caixa i la Sala Platea, entre el 19 i el 21 d'octubre, s'han centrat en la intel·ligència artificial (IA) i la creació de contingut digital.



Una vegada més, la Catosfera ha servit d'aparador de les tendències digitals i tecnològiques del 2023 i ha apostat novament pels pòdcasts en viu. S'ha inaugurat una nova temporada del Popap de Mariola Dinarès i s'ha presentat el pòdcast de la pròpia Catosfera, també presentat per la mateixa periodista.

Un dels moments més destacats de l'edició va ser quan el CEO de l'estudi de disseny digital Mortensen, Josep Maria Ganyet, i el cantautor Jaume Pla (Mazoni), van crear la primera cançó de "pop còsmic" amb l'ajuda de la IA: Xuixos de Girona. Es tracta d'un gènere musical inventat durant el taller, un espectacle inèdit que ha finalitzat amb un debat sobre ètica i tecnologia amb la directora General de Societat Digital, Liliana Arroyo.

D'altra banda, la Catosfera ha potenciat el Futur Fest, l'spin off de les jornades pensat per a un públic més jove i que tot just ha encetat la segona edició. L'espectacle ha comptat amb onze streamers i creadors de contingut i amb l'emissió de dos programes de ràdio en directe: Loft, amb Xènia Casado i Berta Aroca; i l'Arrabassada, amb Marc Lesan, Oriol Lapeira i Iñaki Sola.

Altres noms destacats són els de Joana Cabratosa, Núria Simon i Ona Jou (Can Putades), Joan Grivé, Luara Mateu, Àlex Tous, Bet Molina, Cèlia Espanya i Albert Roig.

Més tallers, ponències i trobades

Paral·lelament a la programació d'aquests tres dies, també destaca la incorporació del Hacktoberfest, la festa del programari lliure organitzada per l'Associació tecnològica Geeks.cat amb la col·laboració de GDG Girona, que ha aplegat desenes de desenvolupadors que es volen involucrar en projectes de codi obert.

Segons el director de la Catosfera, Joan Camp, aquesta ha estat l'edició més "completa i exitosa de totes les que s'han celebrat fins al moment", ja que s'han celebrat moltes més activitats, bona part de les quals anaven dirigides específicament a alumnes de secundària d'instituts de Girona. Tots els continguts dels tallers, ponències i pòdcasts es podran recuperar al web de la Catosfera a partir de la setmana vinent.