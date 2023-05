El Sant Pau de Tòquio de Carme Ruscalleda tanca després de 19 anys i mig

El restaurant Sant Pau de Tòquio de Carme Ruscalleda tancarà el pròxim 2 de setembre. Ho farà després de 19 anys i sis mesos en funcionament com a "gran maison de la cuina catalana" en aquesta gran ciutat, ja que va obrir al barri Nihonbashi l'abril de 2004.

Propietat de l'empresari Yuji Shimoyama i dirigit per la xef catalana, el restaurant va arribar a tenir dues estrelles Michelin, de les que en conserva una. "Estem preparant el seu tancament", adverteix a través de les seves vies de comunicació.

No obstant això, la xef Carme Ruscalleda "no es jubila" i la relació amb l'empresari seguirà. "La nostra relació amb la xef Carme continuarà i potser us sorprendrem amb alguns nous reptes amb ella", detallen els responsables, deixant la porta oberta la propietat del projecte.

Un menú de comiat

Abans de tancar, exclusivament des de l'1 de juny i fins a la data anunciada, els clients podran gaudir d'un menú degustació especial. "Serà un bon final al Sant Pau Tòquio", clou el restaurant.

El menú degustació final s'anomena 19 anys de gastronomia de Carme Ruscalleda a Tòquio, una proposta de "culminació" i representativa del treball al país nipó. Està lligada a la cuina catalana, amb plats de tòfona, gamba, senglar o un empedrat, i rematat amb un plat anomenat Fi del viatge a Catalunya.

El menú està disponible exclusivament a l'hora de sopar i en 4 modalitats: menú curt (18.700 iens, uns 125 euros), menú gastronòmic (23.100 iens, uns 155 euros), menú degustació (28.600 iens, uns 192 euros) i gran menú (37.400 iens, uns 250 euros). Al preu s'hi ha de sumar un 10% del cost del servei.

El nou Sant Pau

L'any 2018, el mític Sant Pau va tancar després de trenta anys de funcionament a Sant Pol de Mar. Ruscalleda s'havia arribat a convertir en la primera i única dona del món que rebia 7 estrelles Michelin amb els seus diversos projectes.

Al seu lloc, el juliol de 2022 es va inaugurar un nou restaurant més informal, Cuina Sant Pau, "tot mantenint l'essència" del Sant Pau original. El nou projecte està liderat Raül Balam, fill de la històrica cuinera catalana, unint forces amb el xef Murilo Rodrigues Alves.