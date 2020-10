El tancament de bars i restaurants tira endavant aquest dijous, sense que el TSJC es pronunciï

Des d'aquesta nit de dijous s'executarà la resolució del Govern que ordena el tancament de bars i restaurants durant dues setmanes, després de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Ara bé, la resolució deixarà en suspens, fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es pronunciï, els tres aspectes que afecten els drets fonamentals: la prohibició de reunions de més de sis persones, la suspensió de l’activitat presencial a les universitats i la limitació de l’aforament les activitats de culte. La resta de restriccions, en canvi, no requereixen autorització judicial i s'aplicaran al moment.



El TSJC previsiblement es pronunciarà divendres. El tribunal havia demanat dijous al matí al Govern que identifiqués quines de les mesures previstes podrien col·lidir amb drets fonamentals, i havia retret defectes de forma al decret, ja que el document no presentava ni data, ni signatura ni número.

Argimon: "No contemplo res més que no sigui la seva ratificació"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat les mesures restrictives anunciades el dimecres davant l'increment dels indicadors de la pandèmia de coronavirus: "No contemplo res més que no sigui la seva ratificació".

Els test antigens: més ràpids i econòmics

Argimon, qui ha comparegut telemàticament des del seu domicili, ha anunciat que Salut començarà a distribuir aquest cap de setmana test d'antigen per augmentar la capacitat de diagnòstic. La Generalitat ha reservat un milió d'aquestes proves. El secretari de Salut Pública ha apuntat que aquestes proves encara no estaran disponibles perquè els centres d'atenció primària han de preparar un pla logístic.

L'expert ha detallat els "avantatges" dels tests d'antigen respecte a les PCR: és més ràpid- en 15 minuts s'obté el resultat-, té molta sensibilitat i especificitat quan el pacient presenta simptomatologia durant els primers cinc dies. Ara bé, l'efectivitat de les proves, que també es fan a partir de mostra nasal i bucal, es redueix quan hi ha poca simptomatologia o la persona és asimptomàtica. "Els posarem als centres sanitaris perquè també és més econòmic: valen entre quatre o cinc euros", ha explicat Argimon, que ha afegit que el preu de les proves PCR s'ha de "multiplicar per vuit o nou". Per últim, ha assenyalat que els resultats no s'han d'enviar als laboratoris, el que també els destensionarà.

D'altra banda, ha avançat que Salut permetrà que 60.000 professionals de residències, no pas els residents, es puguin fer ells mateixos la prova per així evitar l'entrada del virus als centres de gent gran, un dels col·lectius més afectats per la pandèmia.



"Més del 35% del personal sanitari es vacunem cada any. Hem d'intentar doblar aquest percentatge"

Sobre la campanya de vacunació de la grip d'aquest any, Argimon ha insitit en que les persones més vulnerables es vacunin, així com el personal sanitari. "Més del 35% del personal sanitari es vacunem cada any. Hem d'intentar doblar aquest percentatge", ha demanat.