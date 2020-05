El tancament de Nissan tindrà un impacte de fins al 3% del PIB català i afectarà 425 empreses, segons Pimec

El tancament de Nissan tindrà un impacte d'entre un 2,6% i un 3% del PIB, afectarà 425 empreses i eliminarà entre 20.000 i 30.000 llocs de treball, segons la Pimec. El món empresarial ha reaccionat amb preocupació davant l'anunci del tancament de les plantes a Catalunya. El president de la patronal de la petita i mitjana empresa, Josep González, ha lamentat la pèrdua de llocs de treball que implicarà i ha reclamat un pacte nacional de l'automòbil per "ajudar" al sector. El pla hauria de tenir en compte factors com els costos salarials, la qualitat o la productivitat amb l'objectiu de posicionar Catalunya com un territori "atractiu" en comparació amb altres països.



González ha assegurat que el tancament de Nissan es tracta d'un cas "molt lamentable" però ha afirmat que preveu que sigui un "cas aïllat". El president de la patronal ha atribuït la decisió a la reestructuració global de l'empresa i ha assegurat que no té a veure amb la qualitat del producte, els treballadors o el sector de components. De fet, ha assegurat que no creu que més ajuts haguessin estat decisius per aturar el tancament de les plantes de l'empresa a Catalunya. "Una empresa que marxa com la de Nissan és molt difícil de substituir. Deixa un forat molt gran", ha lamentat.

Foment del Treball aposta perquè les administracions retinguin la planta de la Zona Franca i es modernitzi davant la "plena reconversió" de l'automoció

Foment del Treball, d'altra banda, ha demanat un pla de contingència a partir del qual les administracions retinguin la planta de la Zona Franca i es modernitzi de cara a la "plena reconversió" de l'automoció i els canvis d'hàbits en la mobilitat. En un comunicat, la patronal considera que la planta de la Zona Franca es troba en una "localització estratègica" i suposa una "factoria idònia". Segons el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, l'objectiu és "retenir la factoria de Nissan a Barcelona i salvar els prop de 30.000 llocs de treball". "La crisi de la planta de Nissan en plena reconversió del sector ha de transformar-se en una oportunitat per explorar noves tendències", ha afegit.



El president de la patronal també ha dit que treballarà amb els sindicats "buscant la màxima complicitat" i amb els governs català i espanyol. Per Foment, la "transició" cap al tancament previst a finals d'any s'hauria d'allargar més enllà del 31 de desembre del 2020 perquè la planta es pugui modernitzar i es pugui "possibilitar el seu traspàs econòmic i social de la forma menys conflictiva possible".



Per la seva banda, la patronal Anfac (Associació espanyola de fabricants d'automòbils i camions) ha qualificat el tancament d'"ineludible i dolorós toc d'atenció per a totes les administracions públiques" respecte la situació de la indústria de l'automoció a l'Estat. "Aquest ha de ser el darrer tancament i una pedra de toc per treballar durament perquè les nostres fàbriques siguin les més competitives d'Europa", ha assenyalat el president, José López-Tafall, que ha demanat ser "conscients que la indústria automobilística espanyola és una joia que cal protegir". Anfac, però, no ha volgut entrar a valorar la decisió des del punt de vista empresarial i estratègic de la companyia.



La patronal ha recordat que l'automobilístic ha estat "l'únic sector industrial que ha tingut tancada pràcticament tota la cadena de valor durant més de mes i mig" i ha afegit que l'impacte és "innegable". En aquest sentit, segons les previsions, es deixaran de fabricar 700.000 vehicles durant el 2020, fins als dos milions, unes xifres equivalents a les de la crisi.



Un "cop dur" pel sector

El president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC), Josep Maria Vall, ha afirmat aquest dijous la decisió de Nissan de tancar les plantes de Catalunya "no és una bona notícia" i que suposa un "cop dur" per al sector. En declaracions a l'ACN, ha fet una crida a treballar amb l'administració i "ara passant a l'acció" per buscar solucions conjuntament també amb les empreses proveïdores per buscar solucions. "Al final, és la unió de les empreses que puguin contribuir a què tot aquest talent de 3.000 persones que hi ha a Nissan i a les empreses proveïdores no es perdi", ha afirmat. Vall també ha afirmat que la decisió ha estat "corporativa" i "no política".



Per a Vall, la marca nipona ja tenia la decisió presa des d'abans de l'aparició de la Covid-19, però la pandèmia l'ha fet accelerar els plans davant l'aturada de l'activitat a nivell mundial i la davallada de vendes, a més del sector de canvi que viu el sector pel canvi climàtic. Es tracta d'unes circumstàncies que han afectat a tot el sector de l'automoció, que ara afronta problemes de liquiditat i pèrdues en els pròxims resultats.

Una desena d'empreses de l'Anoia, amb 600 treballadors, es veuran afectades pel tancament de Nissan

El tancament de les plantes de Nissan a Catalunya afectarà empreses repartides pel territori. És el cas d'una desena d'empreses situades a l'Anoia, una zona greument tocada per la davallada econòmica i per la més recent crisi de la Covid-19. La Unió Empresarial de l'Anoia calcula que, al territori, hi ha una desena d'empreses afectades amb 600 treballadors vinculats al sector de l'automoció i, per tant, també a Nissan. "Ho veiem amb preocupació. És una patacada gran venint d'una altra patacada. Plou sobre mullat", lamenta el seu president, Joan Domènech. Tot i que ara cal estudiar quin volum de feina generava Nissan, ja que cap de les companyies es dedicava exclusivament a aquesta empresa, les més afectades són Calaf Group, Braid, Trire, Snop o Reydel.