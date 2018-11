La tardor calenta esclata i omple els carrers contra les retallades al sector públic

Mestres, professors, metges d'atenció primària, bombers i funcionaris de la Generalitat han confluït aquest dijous al migdia a la plaça Universitat de Barcelona per iniciar una manifestació que ha culminat al Parlament de Catalunya. La mobilització unitària, integrada fonamentalment per treballadors públics i que ha reunit milers de persones, també té rèpliques a les altres tres capitals: Lleida, Girona i Tarragona. La mobilització, que va arrencar dilluns amb l'inici de la vaga dels metges d'atenció primària, ha arribat just quan la Generalitat està enllestint el projecte de pressupostos per a l'any vinent i comença la ronda de converses, fonamentalment amb Catalunya en Comú Podem, per intentar garantir-ne l'aprovació. Tot i que no hi ha hagut unitat sindical, a causa de la decisió de CCOO i UGT de no sumar-s'hi, l'impacte de les aturades ha estat significatiu.



Els diferents col·lectius implicats en les protestes d'aquests dies han decidit dir prou a les retallades, que en gran part s'han cronificat des del 2010, i a la precarietat laboral que arrosseguen des de fa anys. Finalment, la promesa tardor calenta ha arribat però no vinculada al procés sobiranista com pretenien els Comitès de Defensa de la República (CDR) sinó per qüestions fonamentalment laborals i materials, d'un clar contingut social. Segons la Guàrdia Urbana la mobilització de Barcelona de dijous ha reunit unes 8.000 persones, xifra que els convocants considera que s'ha doblat. Què demana cada col·lectiu?

En el cas de l'educació infantil, primària i secundària, la jornada de vaga l'han convocat els sindicats USTEC-STEs, ASPEPC-SPC, CGT i la COS, però CCOO i UGT. El portaveu de la USTEC-STEs, Ramon Font, ha manifestat a Públic que el "el Departament d'Ensenyament no ha concretat res. Ho fia tot als pressupostos". Font ha afegit que "ens van vendre les retallades com a excepcionals. les van aplicar fins i tot abans de la recessió, el 2010. Portem cinc anys de creixement i res". Ensenyament ha xifrat en un 11'71% el seguiment de la vaga de docents, que ha sigut molt més alt a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els convocants alerten del "greu deteriorament de les condicions del treball" i de "la qualitat de l'ensenyament públic". Entre d'altres qüestions, reclamen la contractació de 7.200 docents més. A més a més, denuncien el decret de plantilles, que permet la "selecció arbitrària de personal" i en volen la retirada. També volen la rebaixa de les ràtios d'alumnes.



El professorat i els estudiants universitaris viuen la segona jornada d'una vaga que, en el seu cas, va arrencar ahir. Entre d'altres accions, durant el dijous han tallat la calçada central de l'avinguda Diagonal, mentre que a la UAB els universitaris han tornat a bloquejar els accessos al Campus de Bellaterra. En declaracions a Públic, Jana Jolbert, membre de la secretaria de Comunicació del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha explicat que "el seguiment d'aquesta vaga ha estat un dels més grans en els últims anys. S'han tancat universitats, s'han aturat les classes i per primer cop en anys s'ha fet una vaga de dos dies". Segons explica, "compartim l'anàlisi amb altres sectors: metges, treballadors públics, professors... És el moment d'apretar per uns pressupostos".

Entre d'altres qüestions, els estudiants reclamen una rebaixa del 30% en les matrícules universitàries, un primer pas per avançar cap a la gratuïtat a la que aspiren. "Estem veient que la població estudiantil està decreixent d'ençà que es va aprovar la pujada del 66% de les matrícules [el 2012]. Ens estan expulsant de la universitat", subratlla Jolbert. La portaveu del SEPC, Laia Casas, afegeix: "No acceptarem cap compromís que deixi a l'aire la rebaixa del 30% de les matrícules. Ho reivindicarem tots els cops que faci falta. I si rebem negatives, seguirem". Paral·lelament, el professorat associat també s'ha aturat per reclamar una millora en les condicions laborals, ja que actualment tot just cobra un màxim de 500 euros, el que en molts casos els condemna a una eterna precarietat.

CCOO i UGT no s'hi sumen i convoquen pel dia 12

També aquest dijous hi ha hagut una aturada de dues hores dels funcionaris de la Generalitat, convocada per la Intersindical IAC, l'organització majoritària entre els treballadors de l'administració catalana. Els funcionaris s'han mobilitzat per protestar per l'"insult" de voler retornar les pagues extres de 2013 i 2014 de manera fraccionada fins 2026, tal com va proposar el Govern en l'última taula de negociació de la funció pública. Així ho ha expressat la portaveu de la IAC, Assumpta Barbens. "Hem tingut paciència suficient i exigim un retorn digne", afegeix. CCOO i UGT no s'han sumat a la protesta, sinó que han convocat una vaga general a la funció pública pel 12 de desembre, amb l'argument que celebrar una vaga general i una sectorial el mateix dia distorsiona el missatge unitari. Amb tot, el missatge de reclamar un retorn diferent de les pagues extres és compartit.

Quart dia de vaga dels metges d'atenció primària



Els metges d'atenció primària i de la sanitat concertada viuen el seu quart dia de vaga, una protesta que ha tingut un gran seguiment fins ara -de fins el 75% segons Metges de Catalunya (MC) i d'entre el 40% i el 45% segons el Departament de Salut-. Tot i que encara no hi ha acord, les posicions entre la Generalitat i el sindicat s'han apropat, després que la Generalitat anunciés que dedicaria 100 milions d'euros més a Salut. Aquests recursos han de servir per millorar les condicions laborals i reduir la pressió assistencials dels facultatius. En concret, segons el Departament, els diners es destinarien a contractar 201 metges de medicina de família (14 milions), a alleugerir la càrrega de treball en moments de més demanda assistencial i cobrir baixes i vacances (22 milions), a recuperar els complements per objectius (48 milions), a millorar la qualitat del treball (8 milions), a millorar la capacitat resolutiva (4) i al pla d’urgències (3). MC, però, també exigeix limitar a 28 les visites de professional per dia, una demanda que no accepta Salut.



Els bombers es mobilitzen ahir i avui per exigir un increment de les plantilles i una inversió que permeti acabar amb la "insuportable" situació "tant a nivell humà com de falta de vehicles i material tècnic, així com l'estat deplorable en què es troben molts parcs" catalans.