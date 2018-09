El Govern espanyol dóna per descomptat que l'anomenada “tardor calenta” a Catalunya portarà “molt soroll” i, possiblement, alguns moments de tensió fonamentalment dialèctica, però s'agafa a dos conceptes que considera claus per mantenir el camí que s'ha marcat; seguir apostant en el que crida la “altra agenda” per a Catalunya i consolidar la normalització de les relacions bilaterals que s'ha iniciat.



Així ho va expressar a Público un alt càrrec del Ministeri d'Administracions Públiques, que segueix convençut que el diàleg i la negociació s'obrirà camí entre les posicions de l'ala més propera a Carles Puigdemont i de l'actitud de Cs.

El Govern de Pedro Sánchez ja ha advertit a l'ala "més independentista" del PDeCAT, per boca de la portaveu del Govern i del propi president, que hi ha sectors nacionalistes i també independentistes que no estan en les seves tesis. Per la seva banda, a Cs i al PP, no paren d'advertir-los que haurien de recordar el passat recent amb la seva actitud sobre Catalunya i les conseqüències que es van derivar, per la qual cosa esperen que hagin après la lliçó.

L'"altra agenda" a Catalunya

Davant aquest escenari, el Govern espanyol parla d'aprofundir en una agenda de reformes importants, sempre dins del marc de l'Estatut i la Constitució. Creuen que hi ha moltes coses a fer amb aquesta "altra agenda" de temes, valoren de forma molt positiva que s'hagin reobert les comissions bilaterals i que, encara que amb objeccions, la Generalitat comenci també a incorporar-se a les reunions multilaterals.



Tot això, el Govern central ho vol fer “amb un somriure”, segons l'interlocutor consultat per Público, la qual cosa no deixa de ser incompatible segons ell amb la fermesa en la defensa de la legalitat, de l'Estatut i la Constitució.

En aquest sentit, l'Executiu no tindrà dubte a actuar davant un nou desacatament de la llei per part del Govern de Quim Torra amb les premisses de “proporcionalitat i sentit comú”; encara que confien en no haver de fer-ho.



Per això, diu que actuarà i recorrerà com ja està fent algunes actuacions de la Generalitat, i arribarà a acords en unes altres que s'ajustin a la legalitat, sense que ningú pugui interpretar-ho com a concessions als independentistes.

Així, el Govern segueix obstinat en el diàleg, la negociació i la mà estesa per a l'acord, sense la menor vergonya a les institucions catalanes. I això serà el que tornarà a transmetre el president del Govern, Pedro Sánchez; al president de la Generalitat en la seva propera entrevista a Barcelona. Malgrat que alguns posen en dubte que finalment es concreti la trobada, Sánchez dóna per fet que la reunió es celebrarà i que, a més, no serà la darrera.