Tornarà ha haver-hi presència extraordinària de la policia estatal a Catalunya, coincidint amb la Diada i la propera tardor calenta. El Ministeri de l'Interior ha autoritzat aquest dimecres el desplaçament a Catalunya d'almenys 500 agents antiavalots del Cos Nacional de Policia, segons informen diverses agències. Aquesta decisió coincideix amb la de perllongar l'estada de 300 agents de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya i que havien de ser traslladats, que va publicar el butlletí oficial del cos armat el dia anterior. Tot plegat, un dia abans que es reuneixi a Barcelona la Junta de Seguretat de Catalunya, que integren l'Estat i la Generalitat, i on hi participaran el conseller Miquel Buch i el ministre Fernando Grande-Marlaska. El ministeri ha declinat confirmar o desmentir a Públic el desplegament. Des del departament d'Interior de la Generalitat han assenyalat igualment a Públic que no tenen "constància" del desplaçament d'agents de la Policia Nacional.

Segons afirmen les agències a partir de fonts al corrent del dispositiu de la Policia Nacional, el desplegament té com a objectiu la custòdia d'edificis oficials i la previsió de possibles altercats. El nombre d'agents destinats varia segons les fonts (Europa Press parla de 500, i EFE augmenta el nombre fins a 600). En tot cas, es tractaria de 10 o 12 Unitats d'Intervenció Policial (UIP) addicionals, que se sumarien a les dues que manté habitualment el ministeri a Catalunya, el que suposa un increment d'almenys un 400%. El desplegament extraordinari seria en tot cas molt inferior al de l'any passat amb motiu del referèndum de l'1-O, que va implicar uns 6.000 agents. El desplegament també es podria estendre més enllà de la Diada. Almenys, segons el Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil, que justifica el manteniment de 300 agents a Catalunya per "necessitats i exigències inherents a garantir la seguretat pública aquest trimestre".



Tot i que les grans manifestacions independentistes dels darrers anys s'han caracteritzat per l'absència d'incidents, aquest desplegament extraordinari s'hauria produït a petició de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, de cara a les celebracions de la Diada del proper dimarts.

La "convivència a l'espai públic", en l'ordre del dia

La decisió arriba només un dia abans de la celebració de la Junta de Seguretat de Catalunya, que té com a primer punt del dia, a petició del ministeri, la "convivència a l'espai públic", en referència a la presència de símbols al carrer, com ara els llaços grocs. El tercer punt del dia, també a petició del ministeri, és el "suport de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en circumstàncies extraordinàries". Per part de la Generalitat, els primers punts de l'ordre del dia fan referència a qüestions ordinàries i de balanç, com ara l'evolució dels indicadors de seguretat ciutadana o la sinistralitat viària.



La Junta de Seguretat també dedicarà un apartat especial a "l'amenaça terrorista", i a l'augment d'efectius dels Mossos d'Esquadra previst en la Junta de Seguretat de l'any 2006.