Si l'independentisme vol organitzar una nova "aturada de país" coincidint amb el primer aniversari de l'1 d'octubre, no podrà comptar amb els sindicats majoritaris. Ho han deixat clar aquest dimecres els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i d'UGT de Catalunya, Camil Ros, que han explicat després de reunir-se amb la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, que les seves organitzacions no han contemplat aquesta possibilitat i que, a més, no la consideren apropiada en el moment actual. Els dos sindicats sí que van donar suport a l'aturada del 3 d'octubre de l'any passat, com a resposta a la violència policial de la jornada del referèndum, amb el matís que no van cridar a la vaga.

Tots dos dirigents sindicals han afirmat que "no s'ha plantejat cap debat" dins de les seves organitzacions sobre la possibilitat d'aquesta "aturada de país", que sí que contempla part del sobiranisme per reivindicar i recordar l'1-O. "No és a l'agenda de les organitzacions socials i cíviques del país", ha dit Pacheco, que ha afegit que "no crec que es donin les condicions de plantejar-se elements de confrontació, sinó de diàleg i de consens". Ros, referint-se a la manifestació del dia anterior a Barcelona, ha explicat que en aquesta també es demanava "diàleg", a més de l¡alliberament dels presos, i tots dos han coincidit que "no és el moment de trobar espais de confrontació al voltant de la mobilització", sinó d'optar pel "diàleg", per trobar solucions polítiques als "conflictes polítics".



Sobre els presos, Pacheco ha remarcat que el procés judicial "dificulta" arribar a una solució on es pugui imposar "la política amb majúscules", i Ros no ha descartat que hi hagi mobilitzacions a Catalunya des d'ara fins a la sentència, però ha subratllat que "seran en clima de cohesió i convivència". Cunillera, per la seva banda, ha afirmat que la trobada ha servit per "constatar la coincidència en el compromís de solucionar els problemes dels ciutadans".

El precedent del 3-O

Ara fa poc mes d'un any, poc abans del referèndum de l'1-O, sindicats com CGT, la Intersindical-CSC (del 3 al 9 d'octubre), la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) o la CNT-AIT havien convocat vaga per al 3 d'octubre, davant la repressió de l'organització del referèndum per part de l'Estat, i abans de comprovar la dimensió d'aquesta repressió durant l'1-O.



El 27 de novembre, la Taula per la Democràcia, en què hi participaven CCOO i UGT, al costat de l'ANC, Òmnium i diverses entitats de la societat civil, van pactar donar una "resposta unitària i coordinada en defensa de les institucions catalanes" davant la "vulneració" de drets per part de l'Estat. Aleshores, tant Ros com Pacheco es mostraven escèptics a secundar una aturada general, però els seus sindicats finalment s'hi van afegir, després de la repressió policial de l'1-O. El suport de les dues organitzacions, però, es va limitar a una "aturada de país", sense convocar formalment una vaga.