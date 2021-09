La intervenció inicial del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general que se celebra al Parlament, no va convèncer el cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa. L'exministre de Sanitat ha estat l'encarregar d'obrir la segona jornada del debat, amb un discurs en què més enllà de les crítiques a Aragonès i el seu Govern s'ha tornat a oferir com a l'"alternativa" que, segons ell, Catalunya necessita amb urgència. El futur primer secretari del PSC també ha posat molt d'èmfasi en mostrar la "divisió" de l'Executiu català.



En aquest sentit, Illa ha assenyalat les diferències entre els dos socis de govern en qüestions fonamentals com ara la taula de diàleg entre governs o la frustrada ampliació del Prat. En el primer tema ha reconegut que Aragonès "ha tingut una actitud ferma en defensar el diàleg entre governs" i, tot seguit, ha demanat a JxCat que s'hi impliqui, adreçant-se al seu líder parlamentari, Albert Batet: "Aquí s'ha de moure vostè. No veu que no és possible que no enraonem?". També ha fet extensiva la crida a Cs i PP i ha tornat a reclamar a Aragonès que convoqui una taula de diàleg entre catalans.

Sobre l'aeroport, en canvi, ha elogiat el paper de JxCat, destacant el "coratge" del vicepresident Jordi Puigneró, que va tancar l'acord inicial per a la inversió de l'Estat, mentre que ha lamentat l'actitud d'Aragonès, que segons ell va provocar la retirada de la inversió. Un fet que, per a Illa, "és una estocada al creixement econòmic de l'economia catalana". Per tot plegat, considera que la credibilitat del Govern ha quedat "danyada" ja en els seus primers 100 dies de vida, de manera que no es pot creure en el pla de Govern presentat recentment. "L'actitud i les polítiques són d'un govern dividit", ha reblat i ha reclamat un "horitzó inclusiu per a tots els catalans".



A banda de titllar d'"irreal" l'objectiu de voler culminar la independència verbalitzat per Aragonès, Illa ha tornat a oferir el PSC com a potencial negociador d'uns pressupostos que, segons ha dit, són necessaris per a Catalunya.