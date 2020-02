La taula de diàleg es reunirà mensualment, després d'un inici que constata la distància entre les dues parts

Finalment, i després de setmanes d’incertesa i polèmiques diverses -sobretot per la part catalana-, aquest dimecres ha arrencat la taula de diàleg entre els governs català i l’espanyol per abordar el conflicte política. La trobada, celebrada a la Moncloa, s’ha allargat durant tres hores i s’ha tancat amb un comunicat conjunt i les compareixences del president de la Generalitat, Quim Torra, i la portaveu del Govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Els dos han admès que les posicions segueixen molt allunyades pel que fa a les vies de resolució el conflicte. Dit amb altres paraules, el Govern manté que la resolució passa per l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia, qüestions que el Govern espanyol no contempla.



El principal acord és que la taula es reunirà mensualment -alternativament a Madrid i Barcelona-, si bé variarà la composició dels assistents, ja que els presidents i vicepresidents només hi participaran "quan sigui necessari ratificar acords polítics". Montero ha assegurat que els presidents hi assistiran cada mig any. El comunicat conjunt reconeix que la trobada ha servit per "constatar la naturalesa política del conflicte" i que aquest "requereix d’una solució política". Això sí, també especifica que "qualsevol acord que s’hi adopti es formularà en el marc de la seguretat jurídica".

En les compareixences posteriors és on s’han evidenciat unes diferències que, d’altra banda, ja eren conegudes, si bé les dues parts han manifestat la voluntat d’avançar en el diàleg. El primer a intervenir ha estat Torra, qui ha admès que la reunió ha servit per "posar de manifest la discrepància i la distància que hi ha entre les dues parts, tant pel que fa a l'origen i la naturalesa de conflicte polític com amb relació a les vies de solució". Montero, de la seva banda, ha reconegut que no esperen resultats a curt termini, perquè "és una negociació complexa i es constata que estem en punts diferenciats i encara som als antípodes d'algunes matèries que es volen abordar".

Torra lamenta que "no sabem quina és la proposta del Govern espanyol per resoldre el conflicte

Torra ha exposat que la part catalana ha tornat a plantejar que la solució ha de passar per "l’exercici del dret a l'autodeterminació i per l'amnistia", però que "no hem rebut resposta" del Govern espanyol. "No sabem quina és la seva proposta per resoldre el conflicte", ha afegit. La vicepresidenta espanyola, en canvi, ha parlat de la necessitat de buscar "solucions imaginatives", deixant clar que no fer res no és una opció: "Ja es va provar i es va demostrat que no servia per a res, és més va radicalitzar els posicions". Això sí, ha insistit que la seguretat jurídica caldrà garantir-la "més enllà que es promoguin canvis de normes o revisions de l'Estatut".

Torra: "No ens aixecarem de la taula"

A banda de denunciar que els "presos i exiliats" polítics, com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, "haurien d'haver estat aquí", Torra ha reconegut que han tingut "un debat honest i franc per part de les dues parts, amb llibertat de plantejaments". A partir d'aquí, com era de preveure, el Govern no s'ha mogut de la seva posició inicial, el que implicava reivindicar un referèndum d'autodeterminació acordat i una amnistia per als dirigents independentistes presos com a vies de solució, al·legant que representen el "consens del 80% de la societat catalana".



Malgrat insistir en la demanda d'un mediador internacional que supervisi la taula "perquè sigui honesta i sincera" -una cosa que rebutja de ple el Govern espanyol, com ha tornat a manifestar Montero, i que tampoc veu imprescindible ERC-, Torra ha afegit que "no ens aixecarem de la taula" . També ha assegurat que confia que les pròximes reunions serveixin per "aprofundir en totes les solucions democràtiques per donar una sortida a la voluntat popular".



"L'important d'avui és que reconeixen que hi ha un conflicte polític i que s'ha de resoldre per vies polítiques i democràtiques i amb seguretat jurídica", ha comentat cap al final de la seva intervenció, per concloure que "tenim el compromís de resoldre políticament el conflicte, però encara no sabem quina és la seva resposta", ha afegit. Montero també ha fet una valoració positiva de la trobada, malgrat les posicions distants, perquè considera que "s'ha avançat en la normalització de les relacions institucionals i, s'hi m'ho permten, també de les afectives, després de deu anys en què només hi ha hagut confrontació i retrets entre ambdós governs."

Altres qüestions pendents entre els dos executius s’abordaran en la comissió bilateral Estat – Generalitat, que es convocarà immediatament. En qualsevol cas, Torra ha volgut deixar clar que desmarca totalment l’evolució de la taula de diàleg d’altres temes, com ara els pressupostos del Govern espanyol, que s’han de votar en les properes setmanes.



La taula ha arrencat a les 16:30h, amb la rebuda a l’exterior de la Moncloa de la delegació catalana per part de l’estatal. La reunió ha comptat amb l’assistència de 15 persones, set per banda espanyol i vuit per la catalana, per l’absència del líder de Podemos, Pablo Iglesias, per malaltia. A banda de Torra, la delegació catalana estava formada pel vicepresident Pere Aragonès; els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró; la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; la líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi; el director general de Presidència, Josep Rius, i el diputat al Parlament i president del Consell Nacional d'ERC, Josep Maria Jové. Pedro Sánchez ha estat acompanyat per la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i cinc ministres: Salvador Illa, Manuel Castells, Carolina Darias, María Jesús Montero i José Luis Ábalos.