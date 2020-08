La taxa de contagi dels infants als casals d'estiu és sis cops menor que la de la població general

Els infants transmeten el coronavirus quasi sis cops menys que la població general. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat l'estudi de camp de la plataforma Kids Corona, impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha investigat la capacitat de transmissió del virus en nens i nenes de 22 casals d'estiu de l'àrea de Barcelona. Segons les observacions d'aquest estudi, el nombre bàsic de reproducció local (R0) durant els casals va ser del 0,3, una taxa quasi sis cops més baixa que la de la població general, entre l'1,7 i el 2.

L'estudi ha recollit mostres de manera sistemàtica a 1905 participants que han desenvolupat les seves activitats en un entorn de convivència similar als que hi haurà a l'escola aquest curs, amb les mesures de seguretat per gestionar possibles brots. A més, també s'han estudiat altres grups de convivència d'altres campaments on un dels infants o el monitor havien estat diagnosticats de Covid-19, arribant a més de 2.000 participants en l'estudi.

Durant les cinc setmanes d'investigació, s'han identificat un total de 39 casos índex (de nova aparició), dels quals 30 eren infants i nou eren monitors. Els 30 menors van tenir contacte amb 253 nens i nenes durant els casals que formaven part dels seus grups estables de convivència, 12 dels quals van ser contagiats, un 4,7%. Tot plegat representa un nombre bàsic de reproducció local del 0,3. A més, 22 infants positius no han transmès cap infecció als casals.



Pel que fa a les edats, la plataforma Kids Corona afirma que han observat la mateixa capacitat de transmissió entre menors de 12 a anys que entre joves d'entre 13 i 17 anys.

A favor dels grups bombolla

La investigadora principal, Iolanda Jordan, ha assegurat que l'informe demostra que els grups de convivència estable són eficaços a l'hora de disminuir la transmissió del virus: "Això no exclou que un sistema amb grups més grups no pugui funcionar correctament". Aquesta és la mesura principal que han adoptat el Departament de Salut i el Departament d'Educació per preparar l'inici de curs escolar, mitjançant els grups bombolla i reduint els contactes entre alumnes al mínim. Jordan també ha posat l'èmfasi en l'eficàcia de rentar-se les mans cinc o més cops al dia.

Tot i això, la plataforma de l'Hospital de Sant Joan de Déu adverteix que aquest estudi s'ha fet durant campus d'estiu que, a diferència de l'escola, realitza la majoria d'activitats a l'aire lliure. A més, els professionals adverteixen que s'ha estudiat la incidència del virus mitjançant proves PCR i que encara queda veure els resultats de les serologies per detectar possibles falsos negatius. L'últim estudi realitzat entre abril i maig passat concloïa que el virus afectava igual als infants que als adults, després de detectar un percentatge de positius similar entre uns i altres per haver conviscut amb una persona amb la Covid-19 a la llar.