La taxa d'assalariats de baixa creix fins al 5,5%, gairebé el doble que el 2010

La taxa d'assalariats en baixa laboral supera el 5% a Catalunya, segons les dades de la tresoreria de la Seguretat Social analitzades per l'ACN. A data de 30 de juny d'aquest 2024, 186.553 treballadors del règim general estaven de baixa per incapacitat temporal, representant aproximadament un 5,5% dels 3,4 milions d'afiliats en aquest règim. La xifra ha anat a l'alça en els darrers anys, ja que el 2010 era del 3,1%, gairebé la meitat.

Pel que fa als autònoms, la proporció ha estat menor: al final del primer semestre de 2024 era del 3,8%, amb 21.623 arreu de Catalunya en aquesta situació. El salt entre 2010 i 2024 ha estat més moderat, ja que la xifra només s'ha incrementat un 0,8%.

La major part de les baixes laborals entre els assalariats són per contingències comunes, és a dir, per malalties o accidents que no estan vinculats a la feina. Aquest tipus de baixes representen més de nou de cada deu casos i han estat el principal motiu pel qual la taxa gairebé s'ha duplicat en els últims quinze anys. En canvi, les incapacitats relacionades directament amb l'activitat laboral han mantingut unes xifres estables, situant-se entre el 0,3% i el 0,4% del total de treballadors.

En total, si es compten les persones de tots els règims en situació de baixa laboral al país, la xifra arribava a 208.508 a data de 30 de juny d'aquest any, representant un 5,2% del total.

Deu dies més de baixa de mitjana a nivell estatal

La interrupció temporal de l'activitat professional dels autònoms de manera justificada s'allarga fins a 83 dies de mitjana, triplicant la dels assalariats de règim comú (27 dies), segons les dades analitzades per l'ACN. La durada mitjana de la baixa si sumem les persones en tots dos règims és de pràcticament un mes (29,3 dies).

La proporció de treballadors amb incapacitat temporal és gairebé igual a Catalunya i al conjunt de l'Estat, situant-se lleugerament per sobre del 5% entre els assalariats i al voltant del 4% entre els autònoms. No obstant això, es detecta una diferència en la durada de les baixes: els treballadors del règim general a Catalunya agafen baixes que duren, de mitjana, 27 dies, deu dies menys que la mitjana espanyola. Entre els autònoms, la diferència es manté, amb baixes de 83 dies de mitjana a Catalunya, en comparació amb els 100 dies a Espanya.

Més baixes a Barcelona, però més curtes

Si concretem les dades, les xifres de les quatre demarcacions catalanes tenen moltes similituds. Tot i això, la durada mitjana de les baixes a Barcelona és lleugerament més baixa (26,64 dies) que a Girona (28,98 dies), Tarragona (29,66 dies) i Lleida (29,92 dies), que arriba pràcticament al mes.

Les diferències entre els autònoms s'accentuen, amb els treballadors per compte propi de la demarcació de Tarragona al capdavant pel que fa a la durada de les baixes per incapacitat temporal, amb 88,6 dies de mitjana. Els segueixen Barcelona (83,5), Girona (79,3) i Lleida (74,1).

Quant a la taxa de persones en situació de baixa laboral entre els assalariats, Barcelona encapçala la llista amb un 5,6%, seguit de Tarragona (5,3%), Girona (4,7%) i Lleida (4,5%). En el règim d'autònoms, només Girona està lleugerament per sota de la mitjana catalana, que, recordem, s'enfila fins al 3,8%.