La taxa d'atur a Catalunya registra la segona millor marca des de 2008

Catalunya ha superat el rècord d'ocupació en un tercer trimestre des del 2007 amb 3,59 milions d'ocupats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Així doncs, entre juliol i setembre, amb la inflació disparada al 9%, el país ha generat 38.800 feines més (+1,1%) i 80.400 ocupats (+2,31%) més que l'any passat.

Tot i marcar la segona xifra més baixa des del 2008, els aturats han notat un creixement de 4.700 persones en tres mesos, fins a les 365.200 persones. En comparació amb l'any passat, hi ha 61.400 desocupats menys, un 14%, xifra que es modera després de tres trimestres amb reduccions anual per sobre del 20%. La taxa d'atur ha repuntat lleugerament fins al 9,31%, quan fa tres mesos se situava al 9,29%.

La taxa d'atur ha crescut un 0,02% en tres mesos

Catalunya ha arribat a finals de setembre amb 3.599.900 persones treballant, una dada que no s'assolia en general des dels màxims del 2008, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors, i en el període d'estiu des del 2007. Amb tot, la crisi financera va retallar dràsticament aquest indicador, que no va superar els 3,2 milions d'ocupats fins al segon trimestre del 2019. Des del punt més àlgid d'afectació per la crisi de la Covid, la taxa d'atur s'ha reduït més de 4,56 punts.



En aquest trimestre i coincidint amb els primers mesos en vigor de la reforma laboral, destaca l'impuls de l'ocupació indefinida, amb 72.600 assalariats més amb aquest tipus de contracte que el trimestre anterior i 211.200 més que fa un any. D'altra banda, els assalariats amb un contracte temporal han passat del 17,8% al 16,4% entre juliol i setembre, assolint un mínim històric.



La retallada s'ha notat més entre les dones (18,7%) que tenen la taxa històricament més alta. En aquest tercer trimestre s'ha reduït en més de dos punts, mentre que la dels homes s'ha reduït en sis dècimes (14,8%), la dada més baixa dels registres que es remunten al 2002.

A Espanya la taxa d'atur puja al 12,67%

El nombre d'ocupats a Espanya ha arribat a 20.545.700 persones el tercer trimestre, un augment en 77.700 treballadors (+0,38 %) respecte al trimestre anterior i de 514.700 persones (+2,57%) en un any. Els aturats han pujat en 60.800 persones (+2,08%) en comparació amb els tres mesos anteriors però el total es manté per sota dels 3 milions. En els últims dotze mesos, la desocupació ha caigut en 436.500 persones (-12,78%). La taxa d'atur s'ha situat en el 12,67%, més de tres punts per sota de la dada catalana.

L'únic sector que augmenta el nombre de persones ocupades és el de serveis

En comparació amb els tres mesos anteriors, l'únic sector que ha incrementat el nombre de persones ocupades és el de serveis amb 71.100 treballadors més (+2,7%), mentre que la indústria ha registrat 13.300 empleats menys (-2,1%) de la mateixa manera que l'agricultura, que n'ha perdut 3.300 (-6%) i la construcció, amb 15.000 empleats menys que el segon trimestre (-6,6%).



Anualment, l'increment més pronunciat en el nombre d'ocupats ha estat en el sector de la indústria amb 14.600 treballadors més (2,4%); seguit dels serveis, amb un augment de 64.800 persones (+2,4%). També a la construcció l'evolució ha sigut positiva amb un 2,1% més d'ocupats, en concret, 4.600 persones més. En canvi, l'agricultura té 3.600 treballadors menys (-6,5%).

Un de cada quatre joves, a l'atur

Per sexes la taxa d'atur dels homes catalans ha pujat una dècima fins al 8,54% entre juliol i setembre. En canvi, les dones han reduït dues dècimes l'indicador, que s'ha situat en un 10,15%. En comparació amb l'any passat el descens més acusat és en la taxa d'atur femenina, que cau 1,69 punts, enfront de la reducció d'1,5 punts de la masculina.

En línia amb la tendència general, la taxa d'atur ha pujat lleugerament entre els menors de 25 anys l'últim trimestre, passant del 25,4% al 25,7% aquest tercer trimestre del 2022. La taxa d'atur juvenil és 4,3 punts més alta que la de l'estiu de l'any passat (21,41%).



En canvi, l'índex de desocupació de les persones entre els 25 i els 54 anys s'ha reduït més de dos punts en un any, fins al 7,67%. En els majors de 55 anys, l'indicador ha baixat més de tres punts i ha arribat al 6,42%, assolint la dada més baixa des del 2008.