El Tech Spirit Barcelona intenta omplir el buit del 4YFN

Després de dos dies d'actes més institucionals, els emprenedors prenen el relleu a partir d'aquest dimarts i seran els principals protagonistes del Tech Spirit Barcelona, l'esdeveniment sorgit després de la cancel·lació del 4YFN i el Mobile World Congress (MWC) per l’alerta del coronavirus. Administracions, la Mobile World Capital i Barcelona Tech City han sumat esforços per omplir el buit que havien deixat aquestes cancel·lacions i han organitzat una quarantena d'activitats fins al proper dijous. En total s'han confirmat una seixantena de ponents i un centenars d'inversors de capital risc. Entre d'altres, hi seran Glovo, Uber, Edreams o Airbnb, el xef Ferran Adrià o el professor de la Universitat de Berkeley, Jerome S. Engel. El certamen té prop de 5.000 inscrits.



El tret de sortida de l'esdeveniment va fer-se diumenge amb el "Mobile Networking Lunch", un dinar que havia de donar ser el punt de sortida del MWC i que s'ha mantingut però reconvertint-lo. L'esdeveniment està obert a l'ecosistema d'start-ups català i internacional i busca aglutinar reunions de treball en xarxa entre emprenedors i fons d'inversió que ja havien de visitar Barcelona durant el congrés i que no havia cancel·lat les seves reserves. El programa central es farà a la Llotja de Mar, espai cedit per la Cambra de Comerç de Barcelona, però gran part de les conferències i esdeveniments tindran lloc als espais gestionats per la Mobile World Capital, al Pier01 i al Pier03.



Aquest dilluns hi ha trobades de caràcter institucional però el gruix de l'activitat comença aquets dimarts. La vicepresidenta espanyola Nadia Calviño ha visitat el certamen aquest dilluns i ha assegurat que la seva presència "és una mostra del compromís del Govern espanyol amb Barcelona com un dels pols de desenvolupament i transformació digital del nostre país". "També el compromís amb l'emblema d'aquest procés de transformació digital que és el Mobile”, ha afegit.

Llavors serà el torn de conferenciants com el xef Ferran Adrià que oferirà la ponència "¿Com innovar per a que els nous emprenedors comprenguin la importància de la gestió?", el futbolista Esteban Granero amb "De la biologia a l'AI: El cas OLOCIP" i el soci i fundador de Mediapro Tatxo Benet oferirà "El següent pas en la indústria del contingut".



Paral·lelament a les conferències, dimarts i dimecres ACCIÓ, del departament d'Empresa de la Generalitat, organitza les trobades entre emprenedors sota el nom Tech Spirit Brokerage Event, on 240 empreses de més de 30 països participaran en entrevistes bilaterals de 20 minuts amb grans corporacions i centres tecnològics, i Corporates & Startups Open Innovation Challenge, on 120 start-ups proposaran solucions a reptes tecnològics. Entre les companyies participants en les conferències també hi ha Holaluz, Telegram, Microsoft Research, Kantox, Travel Perk, Seat, Telefónica, Novartis o ImaginBank.