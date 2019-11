El Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès a tràmit el recurs del raper Valtonyc, Josep Miquel Arenas, perquè, de manera cautelar, es paralitzés l'entrada a presó dictada per la sentència que el condemnava a tres anys i mig per delictes d'enaltiment al terrorisme, injúries a la Corona i amenaces pel contingut d'alguna de les seves lletres. Un jutge de l'alt tribunal d'Estrasburg va declarar inadmissible el cas el passat 11 de juliol.



La defensa de Valtonyc, que exerceix l'advocat Gonzalo Boye, creu que el rebuig a tràmit del recurs es deu a "qüestions relatives a la via interna", tot i que encara no els han comunicat les causes. En cas que sigui així, el tribunal consideraria que el cantant encara podria recórrer la sentència a l'Estat espanyol i, per tant, encara es podria pronunciar sobre la condemna contra el raper un cop la seva defensa esgoti totes les vies de recurs a Espanya, un requisit obligatori per arribar a Estrasburg.

Valtonyc ja va provar de recórrer al Tribunal Constitucional, el qual va tombar la demanda reafirmant la sentència de l'Audiència Nacional. Va ser llavors quan el raper va portar la seva demanda al Tribunal d'Estrasburg, al·legant que Espanya havia vulnerat la seva llibertat d'expressió en condemnar-lo a tres i mig de presó per les seves lletres.



Ara per ara, es troba a Brussel·les, on es va exiliar dies abans d'ingressar a presó. Té pendent la resolució d'una ordre europea de detenció, aturada al Tribunal d'Apel·lació de Gant, que haurà de resoldre sobre la seva extradició però que està pendent de la resolució d'una pregunta prejudicial enviada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació de la llei espanyola sobre enaltiment del terrorisme a l'hora d'avaluar com s'implementa l'euroordre.



La justícia belga ja va rebutjar l'entrega de Valtonyc el setembre de 2018 en estimar que els delictes pels quals va ser condemnat tenen equivalent a la legislació local i descartar que els seus actes estiguin relacionats amb el terrorisme, emparant-los en la llibertat d'expressió.