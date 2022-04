El telèfon d'Aragonès va ser infectat pel sistema israelià d'espionatge Pegasus adquirit per l'Estat espanyol

El telèfon del president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser infectat pel sistema israelià de ciberespionatge Pegasus, segons detalla aquest dilluns The New Yorker a partir de dades d'una investigació de l'organització Citizen Lab, un grup d'experts en ciberseguretat de la Universitat de Toronto. Segons la publicació, més de seixanta telèfons de polítics, advocats i activistes catalans han estat intervinguts amb aquest programa, entre els quals cita col·laboradors de l'expresident Carles Puigdemont, com el seu advocat Gonzalo Boye o Joan Matamala, en el seu últim cas amb un altre programa. També revelen que el telèfon de l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé va ser infectat per Pegasus.

Aragonès: "L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable"

Aragonès s'ha mostrat contundent a l'hora de carregar contra aquesta activitat d'espionatge respecte a forces polítiques independentistes i el seu entorn. En un llarg fil de Twitter reclama explicacions al Govern espanyol i assegura que "l'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui". De fet, ERC ja ha anunciat una compareixença a Brussel·les per explicar diverses iniciatives a nivell internacional per denunciar aquest atac al drets fonamentals.

El programa Pegasus, dissenyat per la companyia israeliana NSO, permet escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla, revisar l'historial de navegació i, fins i tot, activar per control remot la càmera i el micròfon dels mòbils. Aquest és un programa que suposadament només poden adquirir governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme. En el seu dia ja es va conèixer la interceptació amb el mateix sistema d'espionatge del telèfon mòbil del dirigent d'ERC, l'actual conseller d'Empresa i Treball Roger Torrent, mentre va ser president del Parlament i del cap de files dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall.