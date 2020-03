El teletreball fora de la llar i els viatges dels universitaris estenen el risc a tot l'Estat espanyol

Les autoritats estan posant mesures per frenar la crisi del coronavirus, però perquè aquestes siguin efectives és necessari que la ciutadania respongui a elles. Lluny de l'objectiu buscat, el tancament de les Universitats i la recomanació del teletreball a Madrid ha donat pas al fet que moltes persones abandonin la regió i tornin a les seves ciutats d'origen.



Aquest risc va ser-hi des del principi. De fet, aquest dimecres es va conèixer que el primer cas de coronavirus a Santiago ha estat una jove estudiant que va tornar a la seva ciutat des de Madrid després de la suspensió de les classes.



L'onada d'estudiants que han marxat de Madrid provoca que això es pugui repetir en més ciutats perquè aquesta jove no ha estat l'única que va decidir fer les maletes i tornar amb la seva família durant la suspensió de classes. A la regió, a més, onze universitats han notificat casos de coronavirus: Politècnica, Complutense, Comillas, Autònoma, Francisco de Vitòria i Rey Juan Carlos.



Hi ha comunitats autònomes que ja van fer els seus càlculs i van promoure les seves recomanacions. El conseller de Sanitat d'Extremadura, José María Vergeles, va calcular que uns 2.000 universitaris arribarien a la regió durant aquesta setmana i els va demanar com a demanada de prevenció que romanguin tres dies en aïllament domiciliari fins a assegurar-se que no tenen símptomes del coronavirus.

Una d'aquestes persones és l'Elena, estudiant de Farmàcia de 19 anys. "No he tingut contacte amb ningú que hagi estat contagiat, però estaré uns dies a casa. Intento seguir les recomanacions que es donen, però no volia passar quinze dies sola a Madrid", declara. L'Elena va arribar aquest dijous amb autobús a Càceres i a Madrid viu en un pis amb altres dues universitàries a la zona de Moncloa. Les seves dues companyes també van marxar a casa seva entre aquest dimarts i dimecres.



Com l'Elena, la Teresa va marxar a Sevilla ahir. "Quan es van suspendre les classes al col·legi major tots vam començar a comprar bitllets de trens i avions per tornar a casa", relata l'estudiant d'Enginyeria Informàtica de 18 anys. "Si em poso malalta, no podré estar amb la meva família. I a tots ens va fer por que tanquessin la ciutat", aclareix sobre la seva decisió.



Tot i que la situació ha estat pitjor per aquells que no han tingut l'opció de triar. L'Associació de Col·legis Majors de Madrid explica que la majoria s'han mantingut obertes, però el Loloya va decidir tancar. Prop de 200 estudiants van haver de tornar forçosament a casa seva.



Igual que es va fer a Extremadura, més comunitats autònomes estan demanant responsabilitat als seus estudiants. A Ceuta no hi ha cap cas de coronavirus, i la Conselleria de Sanitat controla que mig centenar de joves han arribat a Madrid. "Recordar que la primera recomanació és no viatjar, però si vénen a Ceuta, si us plau, que facin l'aïllament de 72 hores", va demanar el conseller Javier Guerrero.



I, més enllà dels estudiants, també hi ha treballadors que tornen a les seves ciutats d'origen. Alejandro teletreballa des de dimarts passat i va decidir tornar a Múrcia davant l'ordre indefinida de no tornar al centre de treball: "Puc fer el mateix des de Madrid que des d'aquí. Tota la meva família està a Múrcia i si la situació s'allarga, preferia ser aquí".

Els viatges cauen, però l'alarma està present

Els viatges han caigut. Segons la informació donada per AVE, l'activitat ha baixat un 50% respecte a una setmana normal. La Plataforma Bla Bla Car també indica que s'ha reduït l'oferta i demanda dels trajectes. No obstant això, les sortides que s'han realitzat han alertat a les autoritats sanitàries.



El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, del qual formen part el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, fa dies que demana que s'evitin els viatges "que no siguin estrictament necessaris". Des de Sanitat i els Governs autonòmics no para de repetir-se el missatge.



De fet, a la Comunitat de Madrid el nivell d'alerta per l'expansió del coronavirus és tan alta que les autoritats autonòmiques i municipals comencen a demanar de diferents formes que la gent es quedi a casa seva tot el temps possible.



Estudiants i ciutadans també comparteixen la campanya #YoMeQuedoEnCasa per les xarxes socials per apel·lar a aquesta responsabilitat individual davant de la pandèmia. De fet, davant de tots els casos de sortida també hi ha moltes persones que han cancel·lat viatges com ara la Nina, de 25 anys, que va decidir no anar a Bilbao a passar el final de setmana després de veure com creixia la crisi.



De fet, la Nina també va pensar en marxar a Menorca, on viu la seva família, després de començar amb el teletreball. Però finalment va decidir quedar-se a Madrid: "Estem al focus i no he marxat enlloc perquè no vull propagar-lo. Em sentiria malament si algú es contagia per la meva culpa, encara que jo no tingui símptomes. És el moment d'anar amb compte".