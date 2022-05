Temperatura de rècord al maig a Catalunya: 38,4 graus

La calorada toca sostre aquest diumenge a Catalunya amb temperatures tòrrides i màximes que oscil·len entre els 33ºC i els 38ºC a gran part de l'interior, especialment a la Catalunya Central, Vallesos, Ponent, Prepirineu i interior del Camp de Tarragona. A les 15.30 hores, l'estació del pantà de Siurana (Priorat) ja arriba als 38,4ºC i supera el rècord de temperatura màxima al maig a Catalunya, que estava en els 38,2ºC de Vinebre el 12/05/2012.

Vilanova del Vallès, Artés, Castellbisbal i Santa Coloma de Farners, també registres destacats

Altres registres destacats són els 38,2ºC de Vilanova del Vallès, els 37,8ºC d'Artés, els 37,7ºC que comparteixen Castellbisbal, Santa Coloma de Farners i Baldomar, els 37,6ºC de Castellnou de Seana o els 37,5ºC de Sant Salvador de Guardiola, segons les dades de les estacions del Meteocat.

Barcelona també supera el rècord històric de maig: 34,2ºC

A la ciutat de Barcelona, les temperatures s'han situat majoritàriament per sobre dels 33ºC, amb 33,8ºC al Zoo, 33,4ºC al Raval i 34,2ºC a l'Observatori Fabra, a la muntanya del Tibidabo. Es tracta també del rècord absolut de maig a l'estació meteorològica del Fabra, amb una sèrie de 109 anys d'història (33,4ºC, el 31/05/2001, era l'antic pic de temperatura).



A Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà), la temperatura ja arriba als 36,4ºC, a només dues dècimes dels 36,6ºC del 13/05/2015. A la costa, el termòmetre es manté generalment per sota dels 30ºC, però amb notable sensació de xafogor. L'entrada de la marinada ha fet pujar la humitat i ha mantingut les temperatures a ratlla -amb màximes entre els 23ºC i els 28ºC- a comarques com l'Alt Empordà, Baix Empordà, Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Tarragonès i Maresme.