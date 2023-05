La temporada del TNC comptarà amb 41 espectacles i arrencarà amb 'La plaça del Diamant'

La nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) proposa un total de 41 espectacles, englobades sota el lema La memòria. La campanya oferirà espectacles de patrimoni i contemporanis catalans, teatre universal, familiar, música, circ i dansa.

La directora artística, Carme Portaceli, ha presentat aquest dimecres la temporada 2023-2024. El TNC es fixarà en figures i artistes com Mercè Rodoreda, William Shakespeare, Daniela Freixas, Almudena Grandes, Nao Albet, Marcel Borràs, Agrupación Señor Serrano, Ponten Pie, Max Frisch, Clara Usón, Laura Wade, Pont Florant, Joan Yago, Ino Kollektiv o María Pagés.

La temporada arrencarà el 28 de setembre amb La plaça del Diamant de Rodoreda, dirigida per Carlota Subirós, una proposta que el TNC preveu internacionalitzar. Serà una posada en escena contemporània i coral en la qual onze actrius donen vida a la Colometa. Rodoreda també estarà present amb Flors i viatges, una producció basada en l'obra Viatges i flors, que situa textos de Rodoreda a la guerra d'Ucraïna.

Una de les altres propostes sorprenents és la de Nao Albet i Marcel Borràs, que oferiran l'última creació plegats: De Nao Albet i Marcel Borràs. Es tracta d'una distopia sobre la memòria, on la parella artística es barallarà i analitzarà com funciona el món del teatre sense ells. "Un espectacle introspectiu sobre l'essència de tota relació: l'ego", apunta el TNC.

Fotografia de família amb les principals cares de la nova temporada del TNC. — ACN / Guillem Roset

A finals d'anys arribarà una obra com La festa de Daniela Freixas, que s'interessa per la sexualitat juvenil. També la coproducció amb el Centre Dramàtic Nacional La Madre de Frankenstein, d'Almudena Grandes, dirigida per Carme Portaceli, amb noms com Pablo Derqui i Blanca Portillo al repartiment.

Destaca també La Tempesta, que presentarà un Shakespeare "juganer amb una mirada gens innocent sobre la condició humana", apunta el teatre. L'Agrupación Señor Serrano portarà el contemplatiu Extinció, mentre a mitjans de desembre s'estrenarà el familiar Bajau de Ponten Pie.

Grans produccions i un viatge al Líban

Una de les grans produccions de la temporada serà Els Watson de Laura Wade, que es podrà veure a la Sala Gran a partir de febrer de 2024. Dirigida per Josep Maria Mestres, compta amb 18 personatges interpretats per Mercè Aránega, Laura Aubert, Guillem Balart, Dafnis Balduz, Lluïsa Castell, Jordi Coll o Mireia Illamola. Prova donar continuïtat a l'obra inacabada de Jane Austen.

A mitjans d'abril pujarà a l'escenari Els criminals de Ferdinand Bruckner, dirigida per Jordi Prat i Coll i amb Joan Carreras, Laura Conejero, Francesc Cuéllar o Lluís Soler. El treball parla sobre la justícia i les seves problemàtiques quan no compleix les expectatives de la ciutadania.

Una de les altres produccions destacables de la temporada serà Amnèsia de Nelson Valente, que es podrà veure a la sala petita a partir del maig. Mercè Aránega, Màrcia Cisteró, Míriam Iscla, Joan Negrié i Victòria Pagès aprofundiran en les difícils relacions d'una família.

A més, el TNC convidarà els espectadors a un petit viatge al Líban. Del 22 d'abril al 28 d'abril impulsaran un petit festival de teatre libanès Barcelona calling Beirut que promet submergir en la seva història, la música i el fervor de les nits.

La iniciativa pretén honorar artistes libanesos que viuen en un país "devastat per la crisi econòmica i la política, i lluiten malgrat la censura i l'empobriment general". Es proposen 7 espectacles mentre el TNC manté converses amb altres teatres "del Mediterrani" perquè aquest petit festival pugui tenir continuïtat amb altres formats.

Rècord d'abonaments, augment de preus d'entrades

Portaceli ha celebrat que l'actual temporada hagi fet "rècord" d'abonaments en la història del TNC amb 5.634 i 1.037 abonats joves. Els espectadors de l'actual temporada arriben ja als 108.634 i l'ocupació supera el 76%.

Els abonaments de la pròxima temporada es podran adquirir fins al 31 d'agost amb un descompte del 49%, el mateix preu que els d'aquesta temporada. Els preus de les entrades sí que pujarà, després de quatre anys congelats. A partir de l'1 de setembre costaran tres euros més cadascuna.

Enguany l'aportació pública que rep el TNC ha estat un 25% més alta que el pressupost aprovat el 2022. L'augment s'ha materialitzat principalment en l'estructura de l'equipament, però també en la part artística, han detallat.