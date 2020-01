Dos dies després del final del pas del temporal Glòria per Catalunya encara és d’hora per detallar el cost econòmic final que implicarà reparar-ne els danys. La xifra, però, sumarà desenes de milions d’euros. En una primera estimació, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat a TV3 que només la reparació que hauran d’assumir els Ports de la Generalitat -organisme que no inclou els de Barcelona i Tarragona- suma sis milions, als que s’hauran d’afegir els més de 15 milions que s’hauran de destinar a reposar el litoral i les platges. A això s’hi ha de sumar els diners que caldrà dedicar a la reparació de carreteres i plantes de potabilitzadores i altres infraestructures de proveïment d’aigua que han patit desperfectes pel temporal. Per exemple, només per refer els ponts de la línia ferroviària que uneix Blanes i Malgrat caldran uns cinc milions. La previsió és que la línia estigui aturada entre sis i nou mesos.



Els costos econòmics, però, van força més enllà. El Departament d’Educació ha xifrat en 492 els centres educatius que han patit danys pel Glòria, el que implicarà uns 10 milions d’euros en reparacions. A Barcelona, l’alcaldessa, Ada Colau, va fer divendres una primera estimació: més de 12 milions d’euros per recuperar l’arbrat destrossat, tornar a col·locar sorra a les platges -de mitjana, les platges de la ciutat han perdut més del 30% de la sorra- i reparar el Port Fòrum. I al Delta de l’Ebre, només refer el canal perimetral suposarà entre cinc i sis milions, mentre que crear un sistema de bombeig en algunes zones inundades n’implicarà entre 1,5 i 2 i reparar-ne l’actual almenys un més.

Els fons no sortiran només de la Generalitat, sinó també dels ajuntaments, el Govern de l’Estat i, en el cas del Delta, de la Unió Europea i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Nombrosos municipis volen obtenir la declaració de zona catastròfica per accelerar l’arribada d’ajudes i poder resoldre els danys provocats pel temporal.



Al càlcul s’hi ha d’afegir també l’import dels conreus perduts pel Glòria, que per exemple a les comarques gironines sumen 15.000 hectàrees i al Delta de l’Ebre 3.300. En aquest darrer cas són fonamentalment arrossars que han quedat inundats d’aigua marina, de manera que caldrà primer treure-la per netejar de sal els camps. L’afectació als espais agrícoles, però, no podrà quantificar-se fins que baixi el nivell d’aigua. Per fer-se’n una idea, però, només Sant Carles de la Ràpita, al Montsià, apunta que en el seu cas l’impacte se situarà en uns 4,5 milions.



En total, més de la meitat dels municipis catalans han patit danys per un temporal d’enorme intensitat que, entre d’altres qüestions, ha evidenciat la vulnerabilitat del litoral del Principat.